在工作中找尋「快樂」最重要！不被工作綁架，活出想要的生活

文／女子學

「對你來說，工作是什麼？」這個是日劇《工作一姐》在第一集拋給觀眾的問題。對大部分的人而言，工作就是為了生存，有些人能在工作中，找到了肯定自己的成就感，甚至樂於其中，也有人認為雖然不得不工作，但也盡量維持在夠生活就好，畢竟下班後的時間是自己的，好好運用，才能過自己想要的生活，而不是被工作綁架。

在工作中找到「快樂」

▲（圖／日劇《我要準時下班》劇照，下同）



留有許多經典電影的義大利導演費里尼曾說過，「只有當我在工作時，我才真正活著。」大部分人雖無法達此種境界，但工作對他們來說是人生之重，當認真去對待每一項任務，想盡辦法做好，最後付出的心血和精神有所回報，那種無以言喻的成就感讓人十分享受。

還有的人是，在工作中找到了超越工作本質的樂趣，像是協助別人解決問題，從對方那迎刃而解的笑容中得到愉悅感，或是在某個任務中學習到新事物，進而提升了自身的專業等，正如獲得普立茲獎和諾貝爾獎的作家賽珍珠所言：「在工作中找到快樂就是發現青春的源泉。」

不過，就算再怎麼樂於工作，長時間下來還是感到疲累和壓力，甚至沒了私人時間，如果沒有好好地休息，搞壞了身體就得不償失了。

做到夠生活的程度就好

相較樂於工作，也有人認為工作適度就好，不想勉強自己為了更好的薪水而犧牲私人時間，不管別人怎麼想，就只想輕鬆的過日子，如同《我要準時下班》中東山結衣在餐館對其他常客所說的，「你覺得我看上去像想升職的人嗎？比起升職，還是朝九晚六，吃小籠包比較幸福了！」

人生中若只有工作，就可能錯過生活中那些微小但重要的事，像是下班後與家人、朋友好好地一起吃飯，彼此聊聊今天遇到的事。除了珍惜有人陪在身邊的時間，也更能專注在自己身上，去享受各式各樣的新事物，或是單純地在家耍廢、發空，充好電後就可以好好去面對工作。

樂於工作和有限度的工作，那個才是CP值高的人生呢？其實這沒有一定的答案，每個人有自己的選擇，有些人以工作為主，有些人注重生活，沒有誰對誰錯，而你又是那個呢？或是你的選擇異於兩者？畢竟人生要考慮的因素太多了，生活佔多少？工作佔多少？這完全都是取決於自己，只要覺得快樂自在，那就是最好的人生狀態吧！

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