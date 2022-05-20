勇敢跳出舒適圈　「嘗試做一些你不精通的事，否則你永遠不會成長」

文／女子學 圖／《重版出來》、《請叫我總監》劇照

沒有人一生下來就什麼都會，就算有天賦，也有要識馬伯樂來啟蒙，然後如同那句老話「師傅領進門，修行在個人」，要是沒有後天的努力，與在多方嘗試中經歷過挫折與失敗，怎能有所成長？

腦中的完美計劃，沒執行都是假的

每個人都有許多想做的事，習慣在腦中不斷地構思一個又一個自認完美的計劃，但這一切卻又被「害怕」所遏止。「我想做什麼……，但是……」無止盡的「但是」讓人在未知的結果前再三猶豫，遲遲不行動，就算有再好的創意也只是枉然，等到錯過機會，懊悔也來不及了。

萬事起頭難，但只要踏出了第一步，再長的路總會有走完的一天，若裹足不前，再短的路怎麼也到達不了，如同美國藝術家安迪．沃荷的名言：「走得多慢都無所謂，只要你不停下腳步。」我們不能因為一次的失敗就放棄，對待任何事也不要輕易地說：「我做不到。」因為很多事情要自己真的去做了，才能明白其實沒有想像中的難。

我們無從得知哪個想法會將自己推向成功之路，也許是要經過嘗試與失敗，再嘗試，再失敗，才有些眉目，即使最後真的沒有成功，但至少比什麼事都不做來得好，因為能從過程中學習到一些經驗，說不定這也會為未來某個機會奠下基礎。

想要就去嘗試、去爭取

有些人安於現狀，卻又對別人擁有的羨慕不已，明明很想得到某些東西，卻又為自己找藉口，而不去做。若想待在舒適圈不是不可以，但就不要去想說，為什麼別人有，而我卻沒有？要知道別人之所以會擁有你「羨慕」的一切，這都是他們花費了多大的心力才得來的。

不過也有人勇於嘗試，為自己爭取機會，陸劇《請叫我總監》裡的寧檬就是這樣的例子，她用當三年祕書換得進入投資部門的機會，可是到了約定時間，陸總卻以她沒有那個能力為由，一再地拒絕履約，於是寧檬生氣的對他說出，「你只讓我泡咖啡，那我展現的就只有泡咖啡的能力。」在討價還價後，寧檬最終還是如願進入投資部門，以一展抱負。

有些人在碰到不熟悉的領域時，第一個念頭就是怕失敗，而不敢去行動，所以當機會來了，也無法把握，只能不停地在原地踏步，眼睜睜地看著身邊的人一個一個地前進，最後自己就只能在角落自怨自艾。

美國文學家愛默生曾講過，「嘗試做一些你不精通的事，否則你永遠不會成長。」當我們有機會跳出舒適圈時，就去面對挑戰，成功了為自己拍拍手，若失敗了也沒關係，沒留下遺憾才是最重要的。

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