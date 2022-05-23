為什麼職場上無法暢所欲言？學會「說話術」　讓溝通暢行無阻

文／女子學 圖／xFrame、Pexels

職場中溝通像玩踩地雷，處處是雷區，這步過關了不代表下步也能安全下莊，處處是危機四伏的雷區。為什麼職場中不能暢所欲言，誠實以對把想法表達出來即可，非得要步步驚心，步步為營斟酌過每個字句？

你的暢所欲言，是說話「真誠」，還是說話「真的很不行」

職場中的崗位間都有其需擔負的職責，每個角色需要評估及留意的眉角不同，因此若發言前沒有設身處地思考過，或言語中讓人感到你只在乎自身利益，而無為他人著想，會使溝通質量大打折扣。這也是為什麼在職場上，溝通無法暢所欲言，因為暢所欲言不代表真誠或熱情，更多是不經大腦和未經思考，這樣的言語容易讓人不適，進而避開任何需與你交談的機會。工作上若讓同事對你有這般想法，基本印象打壞也不意外了。

創造高質感的說話品格，講話自帶能量場

如何打造有質感的談話氛圍，首先，可以先提醒自己，別口出就是負能量，多以正向熱情的言語回應他人，氣氛自然升溫，但不要太過刻意高亢，否則容易讓對方備感壓力。接著是掌控自己回應時的精準度，盡量降低誤會或重複溝通的機率，例如「很多」可以明確數量代替，「很快」可以明確天數表達，「待會」可以明確時間點表示，確保雙方都在同一溝通脈絡上。再來是重要的一點，溝通時請專注聆聽對方，除了讓對方感到被尊重，也避免因分心而漏聽任何討論細節，造成溝通質量降低。

上述都和溝通內容上的技巧無關，而是說話包裝上是否讓人感覺舒適。當小細節被仔細控管，談話質量自然有機會提升。

職場上並非無法暢所欲言，建議可先調整溝通方法讓他人感到舒適，並設身處地換位思考。當談話雙方都站在對方的角度發言，自然可在將工作完善的同時，也把人際關係維持好，建立良善的職場網絡。

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