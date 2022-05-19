清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例

▲Red Velvet老么Yeri給人清純的鄰家女孩印象。（圖／翻攝自IG@yerimiese）



記者王則絲／台北報導

韓女團Red Velvet忙內成員Yeri（金藝琳）出道以來憑藉清純的外型，總是給人一種鄰家女孩的印象，不過這幾年Yeri越來越成熟，穿著上面更可說是加了大辣！近日Yeri前往夏威夷度假，分享穿搭之外更不吝嗇Po出比基尼照，展露纖細勻稱的火辣身材，是女孩們的夢幻目標，且9頭身比例完全看不出她身高其實不到160公分。

▲Yeri分享夏威夷旅遊穿搭。（圖／翻攝自IG@yerimiese）



Yeri近期前往夏威夷度假，頻頻在IG上分享遊玩生活以及穿搭美照，不同於工作時的精緻妝容與華麗裝扮，私下出遊的Yeri幾乎素顏，穿著則偏向歐美風，走的是繽紛的Y2K路線。

▲Yeri大方分享比基尼美照。（圖／翻攝自IG@yerimiese）



其中一則貼文裡，Yeri將比基尼照穿插其中，雖然藏在眾多照片裡，還是立刻成為粉絲們的焦點，Yeri穿著DAZE DAYZ的黃藍色渲染比基尼，且並沒有穿任何外衣來搭配，真實身材一覽無遺，纖細姣好的身形下能隱約看見腹肌線條，更吸睛的是一雙驚人的美腿，9頭身的黃金比例令人難以相信Yeri其實是個157公分的小個子。加了大辣的Yeri讓粉絲們直呼：「OGM金Yeri」、「你是最性感的」、「這個身材好辣」、「辣到我的手機要燒起來了！」

►申敏兒透視裙襬洩白皙雙腿！泰國神顏「性感碾壓」連換兩套拼了

►《漢娜的遺言》凱薩琳銀光禮服驚艷坎城 網紅破格穿「迷你裙」露腿