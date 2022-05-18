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定價破10萬元！LV X NIKE Air Force 1最新9款曝光　難道鍍金？

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記者王則絲／台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）甫才在聖地牙哥舉行2023早春大秀，今又宣布新動作，首次曝光於2022春夏男裝的「LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1」系列，繼先前與蘇富比合作拍賣的鞋款後，終於推出全新配色，目前曝光9雙限定版將於6月上市，價格也跟著出爐，低筒定價台幣91,500元、高筒111,500元，其中一雙金屬色的配色，令人不禁懷疑，難道是鍍了黃金？

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh全新9款配色曝光。（圖／品牌提供）

LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh是已故設計師Virgil Abloh留下的經典作品，先前與蘇富比合作推出限量200雙限定版的拍賣，其中最高價的一雙，以352,800 美元（約台幣近千萬）的天價成交，並將收益捐給Virgil Abloh生前所創立的基金會，透過善舉延續Virgil Abloh的精神。

▲LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1。（圖／品牌提供）

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh全新9款配色曝光。（圖／品牌提供）

數個月後，這雙鞋款終於釋出了全新配色，且預計將於6月發售零售版本，今曝光了9雙限定版配色，包括純白鞋面上印製LOUIS VUITTON立體經典花紋，或是飽和度高的藍色、綠色與紅色款式，格紋印花搭配噴漆塗鴉的街頭風鞋款，以及撞色、異材質拼接而成的特殊配色。

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh全新9款配色曝光。（圖／品牌提供）

另外其中一款以全黑絨面搭配立體小印花，想必會成為搶手款，最後看到一雙純金色的款式，整雙閃耀豪氣的光芒，令人不禁聯想難道是鍍金、還是金塊打造的嗎？總體來說新配色的外型變化大、選擇很豐富，但是想入手一雙「LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh」的話，口袋還要夠深才行。

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲LOUIS VUITTON & NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh全新9款配色曝光。（圖／品牌提供）

與此同時，為慶祝該系列上市，5月20日至31日，多達47款的「NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh」球鞋，將於紐約綠點碼頭倉庫展出。

▲LOUIS VUITTON & NIKE

▲47款「NIKE Air Force 1 By Virgil Abloh」球鞋將於紐約綠點碼頭倉庫展出。（圖／品牌提供）

►LV把行李箱「變軟」、滑板有背帶！截肢女模走2023早春秀　氣場超強大

關鍵字：

LV, LOUIS VUITTON, AIR FORCE 1, NIKE, Virgil Abloh

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