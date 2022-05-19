風・Luxury／貝克漢狂秀帝舵表　被兒子出賣曬勞力士鑽錶

▲貝克漢已將帝舵表年度主打的Black Bay Pro腕錶納入收藏。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）一家人都是時尚圈紅人，他從足球場上退役後，依然以型男穿搭著稱，少不了好錶搭配。他成為瑞士腕錶品牌帝舵表（TUDOR）代言人後，永遠都比人快一步戴上最新主打款，例如今年推出的Black Bay Pro（碧灣專業型）腕錶，與品牌零時差同步上手；不過與二兒子羅密歐度假時，卻秀了勞力士（ROLEX）金錶，還好是「兄弟牌」，不算犯規！

▲帝舵Black Bay Pro腕錶鍊帶款（左起）126,500元，皮膠合成錶帶款116,500元，織紋錶帶款116,500元。（圖／品牌提供）

私下有許多錶款輪流戴的貝克漢，近期最常戴的錶款有2只帝舵表，一款為今年發布的新款帝舵Black Bay Pro腕錶，配備24小時固定外圈，搭配亮眼的黃色指針，具實用的雙時區顯示功能，一體成形的陶質夜光鐘點標記也是一大特色，與雪花指針絕配，而錶冠經過改良，減少刻紋更容易轉動，共有鍊帶、黑黃配色織紋錶戴與皮膠合成錶帶等3種款式。

▲貝克漢近期常戴帝舵表Pelagos FXD腕錶。（圖／翻攝davidbeckham IG）





▲帝舵Pelagos FXD腕錶配備融合法國海軍傳統的織紋錶帶，123,500元。（圖／品牌提供）

回英國老家與媽媽團聚時，貝克漢則換上帝舵表與法國海軍特種部隊合作研發Pelagos FXD（領潛型 FXD）專業潛水腕錶，FXD意指錶殼上以整塊鈦金屬打造的堅硬固定式錶帶杆，為潛水員提供更安全牢靠的保障，而搭配陶質60分鐘逆向刻度字圈的鈦金屬120格卡位雙向旋轉外圈也是新穎設計，滿足蛙人特種部隊執行「水下潛行」任務時的特定需求。

▲貝克漢與二兒子享受日光浴，手腕上戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40鑽錶。（圖／翻攝romeobeckham IG）

於自己IG發布照片，貝克漢總是當乖乖牌戴帝舵表，不料卻被兒子羅密歐「出賣」，po了他戴勞力士要價1,839,500元的Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K永恒玫瑰金款，他選擇流行的橄欖綠色面盤與鑲鑽錶圈，兩項搶眼元素集一身，不讓人多看兩眼也難。

▲貝克漢戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40腕錶18K永恒玫瑰金款，搭配橄欖綠色面盤，1,839,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

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