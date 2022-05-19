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常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

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▲▼ 有效降低「甜食渴望」的3種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養專家分享能幫助降低對甜食渴望的3種食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

攝取過多的糖分除了對身體健康不好、容易發胖，還會因糖化反應導致加速衰老，肌膚提早出現皺紋、暗沈發黃，更會讓人上癮！想減少「吃糖」卻總忍不住想吃甜食、喝含糖飲料？要控制對於甜食的渴望，首先就要管理好血糖和胰島素，因為當血糖忽高忽低時，對於甜食的渴望就會加劇。NASM認證運動營養專家肯尼就分享，以下3種食物能有效幫助減少吃甜食的渴望，幫你遠離糖的誘惑，維持身材和肌膚好狀態。

▲▼ 有效降低「甜食渴望」的3種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.多喝綠茶或抹茶

當開始嘗試戒糖，卻發現自己出現了戒斷糖的反應，比如克制不住很想吃甜食或是有焦慮、頭痛等情況，可以試試看喝綠茶或是抹茶。有研究發現，抹茶和綠茶中有一種兒茶素EGCG，可以有效提升膽囊收縮素（CCK），幫助平衡食慾。

▲▼ 有效降低「甜食渴望」的3種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.增加優質脂肪的攝取

精製糖會刺激大腦產生多巴胺，讓人產生依賴感，想減少糖分的影響，可以透過替換也有提高多巴胺效果的健康食物。比如在飲食中拉高優質脂肪的比例，像是多吃鮭魚、沙丁魚、鯖魚等含有豐富Omega-3脂肪酸的油性魚類，不僅能提升多巴胺，還能增加飽腹感，且可幫助降低身體的發炎狀況，對身體健康也很好。

▲▼ 有效降低「甜食渴望」的3種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.多攝取膳食纖維

新鮮蔬菜含有豐富優質膳食纖維，尤其是羽衣甘藍、綠花椰、菠菜等綠葉蔬菜，其中水溶性膳食纖維更是重要，其在上消化道停留的時間延長更久，可以帶來很好的飽腹感，且延緩血糖上升，平衡血糖和胰島素，進而幫助降低人體對於甜食的渴望。愛吃水果的人，也可以多吃藍莓、草莓、蔓越莓等莓果類水果，其所含纖維也很較多。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食, 甜食, 糖分, 減糖, 戒糖, 食物, 發胖, 老化, 衰老, 糖化反應

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