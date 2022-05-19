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「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心

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編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也覺得自己明明還沒老，卻越來越健忘，像是昨天才講的事過一天就忘了，或是準備出門前記得要帶的東西，一轉眼就忘了，連朋友都開玩笑需要吃銀杏了？撇除粗心的習慣，也有可能是你的記憶力正在衰退。美國商業雜誌《Fast Company》就曾整理出日常生活中有5個會損害大腦記憶力的壞習慣，快來看看你是不是都中了？

▲▼ 5個傷害記憶力壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.習慣吃宵夜

擁有充足的睡眠對於維護記憶力來說很重要，而在應該睡眠的時間吃宵夜，容易將人體器官喚醒，會擾亂睡眠的規律，因而損害大腦海馬迴，而海馬迴是控制人學習和記憶力最重要的區域。

▲▼ 5個傷害記憶力壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.慢性壓力長期累積

現代人大多生活壓力大，而長期處於壓力下，身體會持續分泌出俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇，而血液中含有大量循環的皮質醇，除了會影響心臟和皮膚，也會使得大腦神經突觸減少，導致短期記憶喪失。

▲▼ 5個傷害記憶力壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.愛吃甜食

愛吃甜食的人飲食中容易攝入過多的糖分，使血糖升高，而有研究報告表示，攝入過多糖分會使大腦海馬迴受損，損害記憶力，但若多攝取像是堅果、魚油等富含Omega-3脂肪酸的食物，能幫助降低糖分對記憶力的損害。

▲▼ 5個傷害記憶力壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.長期單身

研究發現結婚還可以改善記憶力。瑞典厄勒布魯大學曾有研究顯示，在中年生活時沒有伴侶的人，比起有伴侶生活的人，患有認知障礙的風險大約是後者的兩倍。

▲▼ 5個傷害記憶力壞習慣 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

5.過量攝取豆腐

豆腐常被認為是健康的食物，但英國牛津大學研究發現，攝取過量豆腐可能會傷害記憶力，尤其是老年人，如果攝取過多，會增加罹患阿茲海默症（失智症）的機率。

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關鍵字：

記憶, 記憶力, 健忘, 金魚腦, 大腦, 退化, 壞習慣, NG行為

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