運動後吃高蛋白就對了？營養師揭新手常犯的3大地雷　吃錯反傷身

▲運動營養師提醒，要依運動強度選擇適當的營養攝取。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexel

隨著運動風潮、健康意識的興起，越來越多人開始有運動習慣，現職服務奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞就提醒，營養是協助運動後恢復、幫助運動效果加乘的重要環節，而從事不同強度運動的民眾，應根據運動目的、項目來選擇適當的營養攝取方式。她也特別分享運動新手常犯的3大「動運營養地雷」，像是許多人只知道運動後要吃高蛋白，卻不知吃錯反而可能傷身、增加身體負擔。

NG 1：運動完一味吃大量蛋白質，反致肝腎代謝負擔



民眾很熟悉重訓、健身後要補充高蛋白、達到增肌減脂效果的概念，但曾怡鈞營養師說明，若非從事高強度、著重肌肉訓練的人，若在運動後補充過量蛋白質，容易增加肝腎代謝負擔，或骨鈣流失的反效果，建議適量攝取蛋白質跟醣類，例如鮮奶，作為運動營養補充。

NG 2：喝大量純水，反不利水分保留



運動時的出汗除了水分以外，汗液中所含的電解質也會同時流失，包含大量的鈉、中等含量的鉀及少量的鎂與氯。而若運動後，在已經大量流失電解質的情況下，只喝大量的純水反而會抑制口渴，也將促進利尿反應，不利於水分保留，建議可選擇含電解質、高補水力的飲品來補充運動後的營養和體力。

NG 3：運動前後怕胖不敢吃，忽略運動營養準備



有一些新手會抱持著「運動前、後吃東西，所有的努力就白費了」的心態，避免進食，但其實對於運動習慣不規律、尚未養成身體耐力和足夠運動耐受度的輕運動族來說，營養是能夠幫助運動後恢復、奠定身體運動基礎的重點，營養師提醒大家應注意「運動營養準備」重要性。

建議運動前可補充鈣質，運動後要同時補充醣類與蛋白質，幫助骨骼肌的修復和重塑，像是可嘗試將鮮奶作為運動後飲品，幫助水合作用和運動後恢復。

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