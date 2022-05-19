84歲安東尼霍普金斯打工當LOEWE模特兒　同場竟有泫雅穿Bra耍辣

▲安東尼霍普金斯（左）與泫雅都為LOEWE形象廣告。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

大膽又有趣的LOEWE，每次的形象廣告都很有哏，2022秋冬不但畫面吸睛，而且大咖齊聚，還橫跨各領域，你能想像這其中有奧斯卡影帝安東尼霍普金斯（ Anthony Hopkins），也有韓國女星泫雅嗎？84歲的安東尼霍普金斯露出可愛笑容、豎起大拇指比讚，泫雅則是穿著Bra，一貫的性感小野馬姿態，同是LOEWE場子但不同框的明星們，你被誰吸引了呢？

安東尼霍普金斯銀幕形象深植人心，《沈默的羔羊》（The Silence of Lambs）中的食人魔令人不寒而慄，成為奧斯卡金像獎最佳男主角，去年以《父親》（The Father）二度奪獎，是史上最高齡影帝，今年他再轉換角色，成了時尚模特兒，還在IG上打趣留言：「For some fun, today’s gig is modeling.」（為了好玩，今天打工當模特兒）。

▲安東尼霍普金斯穿著甜甜圈上衣，露出笑容比讚，俏皮可愛。

他說的正是為LOEWE拍攝的2022秋冬廣告，場景位於洛杉磯，安東尼霍普金斯穿著鮮豔的甜甜圈圖案上衣與黑色長外套，在庭院中輕鬆地倚著石牆、微笑比讚，旁邊是 Anagram Studs T 包，另一幀照片中，穿著全黑運動衫、雙手插著口袋，地上擺著一只托特包，好似生活中隨手可得的照片，卻又如此吸睛。

▲LOEWE全球品牌大使泫雅慵懶性感。

84歲的影帝展現內斂沉穩的紳士風範，29歲的泫雅維持外放撩人姿態，身為LOEWE全球品牌大使的她，穿著Bra般的上衣搭配鸚鵡印花長褲，一手伸進褲頭，加上一頭微亂的長髮，慵懶又性感。

大明星陣仗不只如此，畫面也豐富逗趣，而且充滿想像空間。超模凱亞葛伯（Kaia Gerber）在路中央的浴缸裡享受泡泡浴，一手捧起 Amazona 16 包，讓人不禁好奇這是剛從浴缸裡撈起，還是深怕包包碰到水而將它舉高，凱亞葛伯還穿著釘滿排水孔的大衣，兩手分別拿著馬桶疏通器及老花 Amazona 16 包，難不成是打掃浴室時發現了包包？

▲超模凱亞葛伯無論是在馬路中央泡澡，還是拿著馬桶疏通器，都有Amazona 16 包相伴。

女星湯唯同樣演繹 Amazona 16 包，她是在窗裡還窗外？美國歌手Caroline Polachek、美國藝術家 Lynda Benglis、在NETFLIX影集《王冠》中飾演查爾斯王子的英國男星喬許歐康納（Josh O’Conno），以及日本殘障運動員中西麻耶等人，也都是LOEWE 2022秋冬形象廣告的主角，在知名時裝攝影師 Juergen Teller的鏡頭下，展現獨特又迷人的風采。

▲湯唯為LOEWE 2022秋冬系列拍廣告，畫面充滿詩意。





▲英國男星喬許歐康納穿著羊皮大衣， 舉起Anagram托特包。





▲日本殘障奧運短跑女將中西麻耶。





▲美國雕塑家 Lynda Benglis。

【看更多創意形象照】

Miu Miu

韓國女星李瑜美日前為MIU MIU拍攝的2022春夏形象照，纖腰被拉得超長，視覺效果強烈令人過目不忘，這組照片由旅美的台灣藝術家江宥儀（John Yuyi）操刀，她的作品很有衝擊效果，一路與不少精品合作過，包括GUCCI、NIKE、MONCLER等等，為MIU MIU創作的2022春夏形象照中，主角除了李瑜美還有女星蜜拉喬娃維琪的女兒艾薇安德森（Ever Anderson）。

▲韓國女星李瑜美為MIU MIU拍攝的2022春夏廣告。（圖／翻攝Miu MIu IG）

▲艾薇安德森入鏡MIU MIU形象照。（圖／翻攝Miu MIu IG）

►球鞋定價破10萬元！LV X NIKE Air Force 1最新9款曝光 難道鍍金？

►GUCCI在夢幻星辰中展開神秘大秀 下一季焦點草莓包、大手袋曝光