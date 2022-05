84歲安東尼霍普金斯打工當LOEWE模特兒　同場竟有泫雅穿Bra耍辣

▲安東尼霍普金斯(左)與泫雅都為LOEWE形象廣告。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

大膽又有趣的LOEWE,每次的形象廣告都很有哏,2022秋冬不但畫面吸睛,而且大咖齊聚,還橫跨各領域,你能想像這其中有奧斯卡影帝安東尼霍普金斯( Anthony Hopkins),也有韓國女星泫雅嗎?84歲的安東尼霍普金斯露出可愛笑容、豎起大拇指比讚,泫雅則是穿著Bra,一貫的性感小野馬姿態,同是LOEWE場子但不同框的明星們,你被誰吸引了呢?

安東尼霍普金斯銀幕形象深植人心,《沈默的羔羊》(The Silence of Lambs)中的食人魔令人不寒而慄,成為奧斯卡金像獎最佳男主角,去年以《父親》(The Father)二度奪獎,是史上最高齡影帝,今年他再轉換角色,成了時尚模特兒,還在IG上打趣留言:「For some fun, today’s gig is modeling.」(為了好玩,今天打工當模特兒)。

▲安東尼霍普金斯穿著甜甜圈上衣,露出笑容比讚,俏皮可愛。

他說的正是為LOEWE拍攝的2022秋冬廣告,場景位於洛杉磯,安東尼霍普金斯穿著鮮豔的甜甜圈圖案上衣與黑色長外套,在庭院中輕鬆地倚著石牆、微笑比讚,旁邊是 Anagram Studs T 包,另一幀照片中,穿著全黑運動衫、雙手插著口袋,地上擺著一只托特包,好似生活中隨手可得的照片,卻又如此吸睛。

▲LOEWE全球品牌大使泫雅慵懶性感。

84歲的影帝展現內斂沉穩的紳士風範,29歲的泫雅維持外放撩人姿態,身為LOEWE全球品牌大使的她,穿著Bra般的上衣搭配鸚鵡印花長褲,一手伸進褲頭,加上一頭微亂的長髮,慵懶又性感。

大明星陣仗不只如此,畫面也豐富逗趣,而且充滿想像空間。超模凱亞葛伯(Kaia Gerber)在路中央的浴缸裡享受泡泡浴,一手捧起 Amazona 16 包,讓人不禁好奇這是剛從浴缸裡撈起,還是深怕包包碰到水而將它舉高,凱亞葛伯還穿著釘滿排水孔的大衣,兩手分別拿著馬桶疏通器及老花 Amazona 16 包,難不成是打掃浴室時發現了包包?

▲超模凱亞葛伯無論是在馬路中央泡澡,還是拿著馬桶疏通器,都有Amazona 16 包相伴。

女星湯唯同樣演繹 Amazona 16 包,她是在窗裡還窗外?美國歌手Caroline Polachek、美國藝術家 Lynda Benglis、在NETFLIX影集《王冠》中飾演查爾斯王子的英國男星喬許歐康納(Josh O’Conno),以及日本殘障運動員中西麻耶等人,也都是LOEWE 2022秋冬形象廣告的主角,在知名時裝攝影師 Juergen Teller的鏡頭下,展現獨特又迷人的風采。

▲湯唯為LOEWE 2022秋冬系列拍廣告,畫面充滿詩意。





▲英國男星喬許歐康納穿著羊皮大衣, 舉起Anagram托特包。





▲日本殘障奧運短跑女將中西麻耶。





▲美國雕塑家 Lynda Benglis。

【看更多創意形象照】

Miu Miu

韓國女星李瑜美日前為MIU MIU拍攝的2022春夏形象照,纖腰被拉得超長,視覺效果強烈令人過目不忘,這組照片由旅美的台灣藝術家江宥儀(John Yuyi)操刀,她的作品很有衝擊效果,一路與不少精品合作過,包括GUCCI、NIKE、MONCLER等等,為MIU MIU創作的2022春夏形象照中,主角除了李瑜美還有女星蜜拉喬娃維琪的女兒艾薇安德森(Ever Anderson)。

▲韓國女星李瑜美為MIU MIU拍攝的2022春夏廣告。(圖/翻攝Miu MIu IG)

▲艾薇安德森入鏡MIU MIU形象照。(圖/翻攝Miu MIu IG)

►球鞋定價破10萬元!LV X NIKE Air Force 1最新9款曝光 難道鍍金?

►GUCCI在夢幻星辰中展開神秘大秀 下一季焦點草莓包、大手袋曝光