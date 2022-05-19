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日本富豪割愛巴斯奇亞名畫飆出22.3億高價　推估畫留台灣

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▲▼ 巴斯奇亞 。（圖／翻攝IG）

▲釋出巴斯奇亞1982年鉅作《無題》的日本富豪前澤友作，於拍賣前邀請南韓天團BIGBANG成員T.O.P欣賞此畫作。（圖／翻攝yusaku2020 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

日本身家超過500億元、日本最大服飾電商「ZOZOTOWN」創辦人前澤友作，割愛珍藏6年的美國已故藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）1982年的鉅作《無題》，今於台灣時間上午在「20世紀及當代藝術」紐約晚間拍賣上拍，經過約5分鐘激烈競標，最終以未加上佣金的7500萬美元（約22億3378萬元台幣）落槌，加上佣金後買家將支付8500萬美元（約25億3162萬元台幣），令人驚喜的是由台灣資深專家的電話委託投得，畫留台灣的機率極高。

此幅估價近逼20億元台幣的鉅作，高240公分、寬500公分，被視為巴斯奇亞藝術生涯中最大尺幅的作品之一，且創作的1982年被視為他藝術生涯關鍵年分，他開始在國際舞台大放異彩，描繪的主題與他鐘愛刻畫的殉道精神、英雄主義及戰士形象，體現了他對天堂和地獄雙向主題的興趣。前澤友作於2016年在拍賣會以5700萬美元（約16億9767萬元台幣）標得此幅作品，締造當時巴斯奇亞的世界拍賣紀錄。

▲▼ 巴斯奇亞 。（圖／翻攝IG）

▲富藝斯拍賣的巴斯奇亞1982年鉅作《無題》，是藝術家生涯中最大尺幅作品。（圖／富藝斯提供）

相隔6年，前澤友作釋出巴斯奇亞此大作，增值已超過5億元台幣，由駐台北的二十世紀及當代藝術國際資深專家李美玲的電話委託投得，約22億3378萬元的落槌價登上富藝斯至今最高價藝術拍品，富藝斯僅表示得標收藏家來自亞洲，不透露確切地區，但藝術圈推估此幅作品應是由台灣藏家購得。

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關鍵字：

巴斯奇亞, 富藝斯, 前澤友作

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