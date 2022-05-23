芒果甜點根本夏天人氣王！手作水果塔多吃幾口不罪惡　巴斯克會上癮

實習記者施至真／綜合報導 圖／Pinkoi提供

喜歡果香製品的朋友注意，芒果的產季又來臨啦！新鮮多汁的果肉，讓你一口接著一口吃不停，做成蛋糕、小點也別有一番風味，今天就整理了多款超人氣芒果甜品，從千層派、水果塔到各種不同口感的蛋糕都有，螞蟻人還不快點往下滑看看。

＃花漾朋派 夏日芒果乳酪卡士達千層

這款「夏日芒果乳酪卡士達千層」完全是為少女所設計的，以千層的蛋糕餅皮展現厚實、綿密的口感，並加入新鮮愛文芒果，搭配芒果酪和香甜卡士達內餡，一口就能感受到多層次口感的美味。

＃Mini私房點心 盛夏芒果卡士達＆夏日芒果

放上滿滿餡料的芒果塔是不是也很吸引人呢？選用枋山芒果製成的芒果卡士達內餡，搭配手工酥脆塔皮，再以新鮮芒果、藍莓點綴，酸酸甜甜的好滋味，讓人愛不釋手。

另外，Mini私房點心也推出一款小巧精緻的夏日芒果塔，來進攻你的味蕾！縮小版的水果塔，一口咬下超級幸福，就算多吃幾口也不會感到太罪惡，不管送禮、自己吃都超適合。

＃CookCorner 廚藝角落 芒果塔烘焙手作課

喜歡芒果塔的朋友，也可以參考CookCorner廚藝角落的手作課程，從製作塔皮、調配餡料到技巧裝飾，都由師傅一步一步細心教學，最後還會附贈完整食譜，就算回家後突然想吃，也能馬上動手做！

＃揪嗨派 微夏芒果慕斯蛋糕＆微夏戀曲芒果慕斯

芒果慕斯絕對是最經典的小點心！慕斯內餡選用爽脆的青芒果，加上五層香濃綿密的蛋糕，最後淋上熬煮多時的芒果醬增加風味，入口即化的美妙口感，絕對能撫慰一整天的疲憊感，讓你吃一口就上癮。

這款「微夏戀曲芒果慕斯」同樣使用青芒果製作內餡，清爽口感完全不會膩，最後再以巧克力製成花朵，灑上珍珠糖和巧克力碎做點綴，最適合多人一起過節和慶生。

＃巧克力雲莊 香芒果泥巴斯克

這款芒果口味的巴斯克蛋糕是不是很特別呢！在綿密絲滑的巴斯克蛋糕上，加入芒果、百香果製成的酸甜果泥，奶香與果香完美融合，保證讓你吃一口就上癮。





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