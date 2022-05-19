賽琳娜穿「5千元快時尚套裝」走紅毯　外媒盛讚：春夏範本

記者鮑璿安／外電報導

29歲美國樂壇小天后席琳娜戈梅茲 （Selena Gomez）日前在紐約出席ABC 迪士尼前期活動，她穿著一套淺黃色套裝現身，很有青春活力，被外媒譽為是「春夏穿著的範本」，而套裝價格也意外親民，來自快時尚品牌，5千元內就能入手。

▲席琳娜戈梅茲 （Selena Gomez） 以MANGO淺黃色套裝現身活動。（圖／路透）

席琳娜戈梅茲陽光形象深受粉絲喜愛，日前以一套淺黃色棉質西裝外套現身活動，她綁起乾淨的盤髮造型露出精緻臉蛋，衣著的鮮艷色系與她小麥色肌膚完美融合，在短版外套與短裙襯托下相當有女星氣場，俐落輪廓加上排扣細節遊走，絲毫不費力就完成了這套春夏造型。

▲棉質西裝外套。（圖／翻攝自品牌官網）

令人驚艷的是，該套裝並非精品，而是出自快時尚品牌MANGO，一般民眾也能輕鬆入手，外媒更以「你最佳的夏季工作裝」、「春夏範本」來形容席琳娜戈梅茲的高衣Q。席琳娜戈梅茲如今不僅是演員、歌手，還是美容品牌Rare Beauty創辦人，去年也曾經操刀為泳裝品牌La'Mariette設計比基尼，親自上陣展現豐腴美感贏得海內外粉絲支持。

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