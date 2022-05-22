日本「可麗露軟糖」外脆內軟超逼真　等比縮小爆擊少女心

實習記者施至真／綜合報導

說到美味下午茶，一定不能忘記吃一口就能幸福升天的法式可麗露，推出許多軟糖系列的日本UHA味覺糖，這次竟將主意動到甜點上，推出了「迷你可麗露軟糖」，等比縮小的逼真外型，已經夠讓少女心噴發了，據說就連外脆內軟的口感都一模一樣，根本太讓人心動！

▲下午茶必吃可麗露，迷你軟糖版更誘人。（圖／翻攝IG@hiro__e704）

無論是大人或小孩，對外脆內軟還帶有焦香的可麗露應該都抵擋不了誘惑，日本UHA味覺糖的話題新品是一款「迷你可麗露軟糖」，將原本就很迷你的可麗露等比例縮小，就連細節也不馬虎，外觀凹凸的脆皮紋理清晰，打開包裝就能聞到滿滿焦糖香。

▲可麗露軟糖外酥內軟超誘人。（圖／翻攝IG@caeru1128）

不只外觀細節滿分，連口感都和真的可麗露極為相似，一口咬下，可以感受到焦香四溢的酥脆外皮，內餡的軟糖如麻糬般Q彈有嚼勁，加入萊姆酒和香草精調製，在口中越嚼越香，完全能滿足螞蟻人隨時補充糖分的需求！

另外，官方更突發奇想，將生日蠟燭插在可麗露軟糖上，這樣一來臨時買不到蛋糕的朋友，也能過個不一樣的生日。許多日本網友吃過都大讚，「真的很像在吃可麗露」、「口感讓人受不了，必須多買幾包囤起來」、「迷你尺寸完全征服我」。這款迷你可麗露軟糖已經在日本各大超商開始販售，各位可麗露愛好者，可以開始找代購購買嚐鮮囉。

▲可麗露軟糖插上蠟燭，變身生日蛋糕。（圖／翻攝YouTube）

愛吃零食甜點的螞蟻人也可以參考Kanro最新推出的彩虹雨滴糖，將天空、日落、艷陽等天氣表現，透過天藍色的蘇打、紅色的桃子和黃色的檸檬口味呈現，最後加入漸層變色效果，打造有如彩虹般的幻彩糖果，多層次的風味，絕對能為這個夏天帶來清爽好口氣。

▲漸層彩虹雨滴糖。（圖／翻攝kanro.jp）

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