fb ig video ETtoday search mobile

520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多買一送一

>

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲520連鎖咖啡優惠，包括星巴克、伯朗跟怡客都有喔。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

諧音我愛你的520，充滿滿滿的粉紅泡泡，即便在疫情下，遵守防疫規範前提也能好好慶祝，連鎖咖啡在520當天也有部分業者推出相關優惠，星巴克除數位活動優惠持續，另推出購買紙本飲料券，加送黑咖啡與買一送一；怡客則在當天罕見針對飲品推全品項第二杯半價活動。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

台灣目前邁向與病毒共存，相關日常仍持續進行，雖然比起以往520相關優惠低調許多，但仍有些許活動能讓消費者感受一下小確幸，星巴克在5月底前，推出「購買紙本飲料券，星巴克請您喝黑咖啡」活動，活動期間於指定星巴克門市，購買售價1,000元至1,500元的紙本飲料券一本，即可獲贈價值130元的大杯黑咖啡兌換券，以及價值120元的好友分享券。

此外，星巴克LOVE SUMMER數位優惠仍在持續中喔，進入活動網頁完成遊戲，就可馬上領到優惠券，包括買一送一、第二杯飲品半價都能輕鬆抽。提醒優惠券有使用期限限制，每日兌換時間則為上午11點至晚上8點。

怡客咖啡也難得在520當天推出飲品優惠，限時一天全台31間門市祭出全飲品品項第二杯半價優惠，此外還針對店內餐飲做優惠加碼，當日到門市不論內用或外帶任2份餐點或輕食，可免費獲得售價80元的飲品兩杯，直接現省160元。

▲520連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）

伯朗咖啡則從5／20起至5／22連續3天推出買一送一優惠，只要在活動期間至門市出示優惠券，即可享飲品買一送一，優惠券圖示可至伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號尋找到優惠券截圖或下載即可，另注意城堡一、城堡二、礁溪、員山門市不配合優惠活動。

▲520連鎖咖啡優惠。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例 第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心 「地雷最多星座」Top 3 ！　第一名嘴上說沒事，其實準備要爆炸 荷包蛋、水煮蛋⋯你最愛吃哪一種蛋？測出你內心潛在個性準到爆 今年必須收藏「愛心包」！Chanel這顆直接打動你、CELINE小牛皮不到2萬 楊冪撞衫37歲童顏Dara輸了！　同件夾克她「一搭配」生圖美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面