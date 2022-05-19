520咖啡優惠　星巴克、伯朗、怡客全品項至多買一送一

▲520連鎖咖啡優惠，包括星巴克、伯朗跟怡客都有喔。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

諧音我愛你的520，充滿滿滿的粉紅泡泡，即便在疫情下，遵守防疫規範前提也能好好慶祝，連鎖咖啡在520當天也有部分業者推出相關優惠，星巴克除數位活動優惠持續，另推出購買紙本飲料券，加送黑咖啡與買一送一；怡客則在當天罕見針對飲品推全品項第二杯半價活動。

台灣目前邁向與病毒共存，相關日常仍持續進行，雖然比起以往520相關優惠低調許多，但仍有些許活動能讓消費者感受一下小確幸，星巴克在5月底前，推出「購買紙本飲料券，星巴克請您喝黑咖啡」活動，活動期間於指定星巴克門市，購買售價1,000元至1,500元的紙本飲料券一本，即可獲贈價值130元的大杯黑咖啡兌換券，以及價值120元的好友分享券。

此外，星巴克LOVE SUMMER數位優惠仍在持續中喔，進入活動網頁完成遊戲，就可馬上領到優惠券，包括買一送一、第二杯飲品半價都能輕鬆抽。提醒優惠券有使用期限限制，每日兌換時間則為上午11點至晚上8點。

怡客咖啡也難得在520當天推出飲品優惠，限時一天全台31間門市祭出全飲品品項第二杯半價優惠，此外還針對店內餐飲做優惠加碼，當日到門市不論內用或外帶任2份餐點或輕食，可免費獲得售價80元的飲品兩杯，直接現省160元。

伯朗咖啡則從5／20起至5／22連續3天推出買一送一優惠，只要在活動期間至門市出示優惠券，即可享飲品買一送一，優惠券圖示可至伯朗咖啡館官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號尋找到優惠券截圖或下載即可，另注意城堡一、城堡二、礁溪、員山門市不配合優惠活動。