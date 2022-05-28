《請叫我總監》譚松韻OL穿搭好複製！短袖Tee+西裝一樣超個性

實習記者施至真／綜合報導

以稚嫩童顏為代表的大陸女星譚松韻，近日主演職場愛情劇《請叫我總監》，雖然熱度比不過古裝劇《且試天下》，但生動寫實的劇情，卻完全演進上班族的心坎裡。而譚松韻可鹽可甜的百變風格，也讓飾演資深秘書的她，在揮別以往甜美的打扮，換上女強人俐落的西裝、襯衫後，讓大家驚呼：「優雅又霸氣，戀愛了！」

▲譚松韻超嫩童顏扮職場女強人一樣超有魅力。（圖／翻攝微博@譚松韻SEVEN）



譚松韻因飾演《以家人之名》女主角李尖尖，知名度大增，後又接下古裝劇《錦心似玉》，再使她的演員之路的邁向巔峰，這回譚松韻大膽挑戰職場愛情劇《請叫我總監》，從原本扮相呆傻的資深祕書，變成幹練的投資總監。劇中無論是祕書打扮，還是投資人新身分，都為譚松韻營造滿滿的職場女強人氣場，讓觀眾驚喜直呼「氣勢滿分，真的要戀愛了！」、「穿搭時髦，完全不挑人，要被燒死了」、「完全被譚松韻迷倒」。

譚松韻資深祕書穿搭

1.「撞色襯衫+西裝褲」

無論身為總裁祕書還是投資人，譚松韻在劇中最常見的OL穿搭，絕對是襯衫搭配西裝褲，其實不只她會這樣穿，很多上班族女性都喜歡這樣搭配，不隨便也不會過於正式。不過，最讓觀眾眼睛為之一亮的是她身上的撞色搭配，利用藍黃兩種截然不同的配色，打造不衝突的穿搭效果，非常吸睛，另外，深淺度不同的單品，也能創造不同感覺。

▲譚松韻穿搭（圖／翻攝微博@電視劇請叫我總監，下同）



2.「短袖Tee+外套」

霸氣女強人偶爾也想穿的隨性一點，那麼就學習譚松韻利用短袖Tee+西裝外套的搭配吧，下身可以搭配西裝褲、中長裙、牛仔褲等，都能穿出不同效果，在隨性之餘，也保留一點正式感。

3.「各種墊肩西裝外套」

到鷹石資本工作後，譚松韻不僅開始化妝打扮，更在升職後，利用西裝外套＋西裝長褲的成套穿搭，將自己打造成氣勢滿分的職場女強人。不過，仔細看會發現，譚松韻的西裝外套，雖然顏色、版型多元，但大多數都會搭配墊肩，讓穿搭看起來更俐落。

4.「巧思襯衫」

身為幹練女強人，就算不穿西裝上班，也絕對少不了造型襯衫，譚松韻升職後，就連私下穿搭都以微正式Polo衫和法式澎袖上衣為主。

另外，她也喜歡挑選帶有設計巧思的襯衫，像是多層次翻領襯衫，荷葉邊袖子設計等，讓她即使穿上襯衫，也能與眾不同。

5.「百搭背心」

最後這套背心穿搭，上班族女生必須學起來！無論穿上內搭衣、素Tee、襯衫、長洋裝都適合，不僅保暖，脫掉之後又是另一種穿搭風格，讓你輕鬆成為辦公室的百變女王。

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