fb ig video ETtoday search mobile

《請叫我總監》譚松韻OL穿搭好複製！短袖Tee+西裝一樣超個性

>

實習記者施至真／綜合報導

以稚嫩童顏為代表的大陸女星譚松韻，近日主演職場愛情劇《請叫我總監》，雖然熱度比不過古裝劇《且試天下》，但生動寫實的劇情，卻完全演進上班族的心坎裡。而譚松韻可鹽可甜的百變風格，也讓飾演資深秘書的她，在揮別以往甜美的打扮，換上女強人俐落的西裝、襯衫後，讓大家驚呼：「優雅又霸氣，戀愛了！」

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

▲譚松韻超嫩童顏扮職場女強人一樣超有魅力。（圖／翻攝微博@譚松韻SEVEN）

譚松韻因飾演《以家人之名》女主角李尖尖，知名度大增，後又接下古裝劇《錦心似玉》，再使她的演員之路的邁向巔峰，這回譚松韻大膽挑戰職場愛情劇《請叫我總監》，從原本扮相呆傻的資深祕書，變成幹練的投資總監。劇中無論是祕書打扮，還是投資人新身分，都為譚松韻營造滿滿的職場女強人氣場，讓觀眾驚喜直呼「氣勢滿分，真的要戀愛了！」、「穿搭時髦，完全不挑人，要被燒死了」、「完全被譚松韻迷倒」。

譚松韻資深祕書穿搭

1.「撞色襯衫+西裝褲」

無論身為總裁祕書還是投資人，譚松韻在劇中最常見的OL穿搭，絕對是襯衫搭配西裝褲，其實不只她會這樣穿，很多上班族女性都喜歡這樣搭配，不隨便也不會過於正式。不過，最讓觀眾眼睛為之一亮的是她身上的撞色搭配，利用藍黃兩種截然不同的配色，打造不衝突的穿搭效果，非常吸睛，另外，深淺度不同的單品，也能創造不同感覺。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

▲譚松韻穿搭（圖／翻攝微博@電視劇請叫我總監，下同）

2.「短袖Tee+外套」

霸氣女強人偶爾也想穿的隨性一點，那麼就學習譚松韻利用短袖Tee+西裝外套的搭配吧，下身可以搭配西裝褲、中長裙、牛仔褲等，都能穿出不同效果，在隨性之餘，也保留一點正式感。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

3.「各種墊肩西裝外套」

到鷹石資本工作後，譚松韻不僅開始化妝打扮，更在升職後，利用西裝外套＋西裝長褲的成套穿搭，將自己打造成氣勢滿分的職場女強人。不過，仔細看會發現，譚松韻的西裝外套，雖然顏色、版型多元，但大多數都會搭配墊肩，讓穿搭看起來更俐落。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

4.「巧思襯衫」

身為幹練女強人，就算不穿西裝上班，也絕對少不了造型襯衫，譚松韻升職後，就連私下穿搭都以微正式Polo衫和法式澎袖上衣為主。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

另外，她也喜歡挑選帶有設計巧思的襯衫，像是多層次翻領襯衫，荷葉邊袖子設計等，讓她即使穿上襯衫，也能與眾不同。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

5.「百搭背心」

最後這套背心穿搭，上班族女生必須學起來！無論穿上內搭衣、素Tee、襯衫、長洋裝都適合，不僅保暖，脫掉之後又是另一種穿搭風格，讓你輕鬆成為辦公室的百變女王。

▲譚松韻OL穿搭。（圖／翻攝微博）

►《請叫我總監》8金句：所有老闆的病，都是被聽話的下屬寵出來的

►清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例

關鍵字：

請叫我總監, 譚松韻, 職場穿搭, 上班族穿搭, 女強人穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

誠品1.9萬坪全台最大「新店裕隆城」明年登場　62間餐飲咖啡逛起來！

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

蜜拉喬娃維琪深V禮服狀態絕佳！14歲女兒神仙顏值完全不輸媽媽

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

第一眼看到女孩還是老人？測出你是冷性格還是熱性格的人

肯德基「可達鴨音樂盒」登熱搜！呆萌表情＋魔性舞姿　看了會上癮 UNIQLO即將聯名《間諜家家酒》這款必敗！粉絲直呼：哇苦哇苦 RM全昭旻釋出「內衣大片」開大絕！罕見破尺度秀深溝、反差魅力爆表 吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色 趙麗穎新劇待遇超狂「高訂禮服」換不停！　露肩裙、華麗披肩洩氣場 爆準！「等電梯你會做什麼動作」，秒讀你的真實內心 遇到喜歡的類型想搭訕　網推「百分百成功法」：10個有11個都會給

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面