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華莎穿桃色薄紗裝果然「性感天花板」　迷你短裙開衩直奔腰線

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG＠_mariahwasa

韓女團MAMAMOO日前現身Kpop Flex於德國舉辦的公演，許久未合體的她們，一現身當然瞬間引發話題。其中有「性感天花板」之稱的華莎，不負所望以一身火辣到不行的桃色透視裝亮相舞台，下半身雖以迷你皮短裙遮擋，但直奔腰線的開衩剪裁，性感姿態讓粉絲們通通驚呆：「這有合法嗎」、「透視效果太邪惡」。

▲華莎 。（圖／翻攝IG）

▲華莎 。（圖／翻攝IG）

除了「吞CD」般的實力唱功，華莎也以大膽惹火的穿衣風格深受粉絲們喜愛，舞台上的霸氣姿態與她私下超真性情又不做作反差萌個性，更讓她成為韓綜的新寵兒。

MAMAMOO這回合體現身Kpop flex公演，團員們以粉色穿著互相搭配，身為「性感天花板」的華莎則是以一身火辣MARINE SERRE桃色月亮印花裝登場，緊身剪裁完美包覆華莎的身材，輕鬆將她凹凸有致的曲線展露無疑，薄紗材質更帶出若隱若現的透視效果，引人無限遐想，性感指數破表。

華莎當然有在透視造型中搭配內搭，不過她在下身加上的防護措施，卻引起粉絲瘋狂熱議，只見她用一件粉嫩皮短裙遊走腰身，迷你到不行的短裙、加上直奔腰線的開衩，可以說幾乎沒遮到什麼，「根本就是一塊布」、「太辣了」、「只有華莎可以駕馭」。

關鍵字：

華莎, MAMAMOO

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