潤娥、張員瑛「差14歲」比拼帶貨超Q包　「正確背法」曝光必須學

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥與女團IVE成員張員瑛都是備受寵愛的「MIU MIU女孩」，近日潤娥在IG上便曬出MIU MIU最新的半月腋下包來帶貨，而張員瑛也幾乎同時拎上了同款的黃色，31歲的潤娥與17歲的張員瑛隔空比拼帶貨，兩人雖相差14歲之多，但潤娥的少女感一點也不輸。此外，官方公布的形象照中，曝光了這款腋下包的正確背法，女孩們必須學起來。

▲潤娥帶貨MIU MIU最新「Miu Wander」手袋。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）



潤娥穿著紅黑條紋的俏皮短洋裝，搭配白襪與尖頭樂福鞋，帶出青春的少女氣息，這次帶貨的是MIU MIU本季全新的「Miu Wander」手袋，以一體成型的腋下包呈現，採用柔軟的納帕小羊皮製成，表面則為經典的matelassé人字紋，外型非常小巧可愛，且頗有逆齡的效果。

▲張員瑛也拎上同款的黃色。（圖／翻攝自IG@for_everyoung10）



而張員瑛拎上的是同款的黃色，顯得鮮豔俏皮，特別符合張員瑛的美少女外型與年齡，穿起襯衫與百褶裙短裙，化身最辣的學生妹。此外，女星李惠利也以一身牛仔套裝背上Miu Wander手袋；《魷魚遊戲》、《殭屍校園》女星李瑜美則是示範了最甜美的粉紅色款式。

▲李惠利、李瑜美也現身示範。（圖／翻攝自IG@hyeri_0609、leeyoum262）



與此同時MIU MIU官方釋出了最新形象廣告，可以看到，除了像女明星們隨意勾在手上，這款「Miu Wander」還有個最正統的背法，那就是將整隻手臂穿過背上肩，然後把包身往後提，才能讓包包不被手臂給遮住，關於腋下包正確的曬包Pose，女孩們必須學起來。

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