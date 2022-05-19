fb ig video ETtoday search mobile

潤娥、張員瑛「差14歲」比拼帶貨超Q包　「正確背法」曝光必須學

>

記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥與女團IVE成員張員瑛都是備受寵愛的「MIU MIU女孩」，近日潤娥在IG上便曬出MIU MIU最新的半月腋下包來帶貨，而張員瑛也幾乎同時拎上了同款的黃色，31歲的潤娥與17歲的張員瑛隔空比拼帶貨，兩人雖相差14歲之多，但潤娥的少女感一點也不輸。此外，官方公布的形象照中，曝光了這款腋下包的正確背法，女孩們必須學起來。

▲女星背MIU MIU 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥帶貨MIU MIU最新「Miu Wander」手袋。（圖／翻攝自IG@yoona__lim）

潤娥穿著紅黑條紋的俏皮短洋裝，搭配白襪與尖頭樂福鞋，帶出青春的少女氣息，這次帶貨的是MIU MIU本季全新的「Miu Wander」手袋，以一體成型的腋下包呈現，採用柔軟的納帕小羊皮製成，表面則為經典的matelassé人字紋，外型非常小巧可愛，且頗有逆齡的效果。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛也拎上同款的黃色。（圖／翻攝自IG@for_everyoung10）

而張員瑛拎上的是同款的黃色，顯得鮮豔俏皮，特別符合張員瑛的美少女外型與年齡，穿起襯衫與百褶裙短裙，化身最辣的學生妹。此外，女星李惠利也以一身牛仔套裝背上Miu Wander手袋；《魷魚遊戲》、《殭屍校園》女星李瑜美則是示範了最甜美的粉紅色款式。

▲女星背MIU MIU 。（圖／翻攝自IG）

▲女星背MIU MIU 。（圖／翻攝自IG）

▲李惠利、李瑜美也現身示範。（圖／翻攝自IG@hyeri_0609、leeyoum262）

與此同時MIU MIU官方釋出了最新形象廣告，可以看到，除了像女明星們隨意勾在手上，這款「Miu Wander」還有個最正統的背法，那就是將整隻手臂穿過背上肩，然後把包身往後提，才能讓包包不被手臂給遮住，關於腋下包正確的曬包Pose，女孩們必須學起來。

►42歲孔曉振模特兒身材網看呆　「勾魂小腿」完美到像假的！

►清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例

關鍵字：

潤娥, 張員瑛, MIU MIU, 李惠利, 李瑜美, Miu Wander, 腋下包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

常吃糖小心發胖又變老！營養專家曝「有效降低甜食渴望」3種食物

第一眼看到小鳥還是人臉？直覺答案揭露你的「真實內心」 清純Yeri最近加了大辣！比基尼照洩夢幻身材與9頭身比例 「地雷最多星座」Top 3 ！　第一名嘴上說沒事，其實準備要爆炸 荷包蛋、水煮蛋⋯你最愛吃哪一種蛋？測出你內心潛在個性準到爆 「金魚腦」是自己害的？5個傷害記憶力的壞習慣　愛吃宵夜要小心 東元捕蚊燈一台不到350元！3種神級用法讓小黑蚊無所遁形 楊冪撞衫37歲童顏Dara輸了！　同件夾克她「一搭配」生圖美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面