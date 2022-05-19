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拚外送外帶　新光三越「買一送一」還免外送費　遠百、環球消費滿額有折扣

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▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

▲疫情緊張，百貨分推外送外帶優惠，新光三越skm eats不但不限金額免運，還有多款套餐優惠加碼。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣邁向與病毒共存，目前正是每日確診數萬的陣痛期，民眾減少出門消費，百貨也推出相關方案因應，新光三越即起再推skm eats免運優惠，還祭出特定餐食「買一送一」方案，讓消費者在家就能享回饋；遠百則針對端午節商品推滿額送攤飲抵用券、環球購物中心則推限量餐飲滿300元折30元促銷。

▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

新光三越旗下自營的skm eats美食外送服務迎接週年，目前平台上有超過250個餐飲品牌、平均每月約超過20萬筆會員使用，近期疫情升溫，業者表示，透過skm eats外帶外送、透過電話或熟客系統預訂安心快取Bar取餐等的餐飲外帶外送，使用人數也有超過2成的成長，從5／19至6／15再推skm eats美食外送不限金額免運費優惠。

▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

▲紅豆食府外帶四人優惠餐。

此外，新光三越從5／19至6／1期間，skm eats外送外帶也同享店內買A送B專屬優惠，部分外送外帶餐點6折起、外帶自取套餐49折起，讓消費者在家也能好好賺，包括4.9折的紅豆食府外帶四人優惠餐，買再贈脆皮雞半隻；PACKIE銀杏川菜酒館88折的外帶四人餐，再加贈價值650元的白湯酸菜魚等。

▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

▲PACKIE銀杏川菜酒館外帶四人餐。

而遠百適逢端午節將到來，也推出「2022端午節禮品專輯」，專輯內商品兩件以上即享95折優惠，使用遠百APP結帳或持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上，再加贈「100元美食餐飲抵用券」，只要搭配遠百各分店的「速利便」服務，取貨免進店甚至免下車，也能簡單做好防疫。

▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

環球購物中心適逢疫情高峰，也針對線上購物祭出相關優惠，「環球Online」推滿699元享免運，消費滿3,000元，領券最高現折220元，線上下單、分店快取的「美食到店取」也再祭出6／1前可享夏日美食滿300元現折30元、滿400元還可領5折券，包括BELLINI Pasta Pasta、TGI FRIDAYS、京都勝牛、銀座杏子豬排、哈根達斯、武松殿等限定美食都能領券半價優惠，而5／24前美食到店取下單，快取時加碼送400元購物金，消費滿額可分別享用300元、100元購物金折抵。

▲百貨外送外帶優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

百貨外送, 美食, 餐飲, 疫情, 外帶免下車

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