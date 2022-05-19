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屈臣氏20日開賣「唾液快篩」！每劑175元、全台販售100間門市曝光

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▲▼ 屈臣氏全台100間門市20日開賣唾液快篩 。（圖／記者張毓容攝）

▲屈臣氏20日將於全台100家指定門市開賣唾液快篩。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導　圖／品牌提供

本土疫情持續升溫，每日確診人數不斷攀升，家用快篩試劑的需求量居高不下，為提供消費者更多元的快篩試劑可選購，連鎖藥妝店屈臣氏將於明（20）日於全台100家指定門市上架「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，每劑售價175元，每人每日限購一劑。

▲▼ 屈臣氏全台100間門市20日開賣唾液快篩 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏開賣福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組，每劑售價175元。

屈臣氏宣布於5／20全台100家指定門市上家「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，滿足消費者選購多元快篩試劑需求，每劑售價175元，每人每日限購一劑，每店配量不一，每店約30盒，請以門市庫存為準。全台100家指定門市可從屈臣氏網站查詢（https://www.watsons.com.tw/covid-19-2）。

▲▼ 屈臣氏全台100間門市20日開賣唾液快篩 。（圖／品牌提供）

▲康是美雙北指定30間門市也有販售唾液快篩。

除了屈臣氏，另一連鎖藥妝店康是美也在日前宣布，於自5月14日上午9點起於雙北指定30間門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。

▲▼ 屈臣氏全台100間門市20日開賣唾液快篩 。（圖／品牌提供）

▲康是美開賣 福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入，每盒售價875元。

30間指定開賣門市可從康是美網站查詢（https://www.cosmed.com.tw/news_detail.aspx?id=1617），因各門市營業時間不同，9點後營業的門市將依照營業時間進行販售。
 

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快篩, 快篩試劑, 唾液快篩, 家用版快篩, 居家快篩, 藥妝店, 屈臣氏, 販售資訊, 康是美

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