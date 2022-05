說．流行／VALENTINO創始人90歲「回顧經典紅」：我愛美，這不是我的錯

▲VALENTINO紅色是經典不敗的魅力。(圖/品牌提供)

VALENTINO的那一抹紅色,不會過分高調,卻讓每個女人都為此著迷,今年(2022 年)品牌創始人Valentino Garavani先生迎來90大壽,特別在他的出生地義大利沃蓋拉的社會劇院(Teatro Sociale)舉辦作品展覽,跟著《ET FASHION》說流行的腳步,一起來回顧歷史瞬間。

Valentino品牌創始人Valentino Garavani

Valentino Garavani 先生於1932年5月11日出生於沃蓋拉,從小展現設計師才華,與他的商業夥伴 Giancarlo Giammetti 於 1960 年創立了 Valentino,在他50年的職業生涯中,開創了屬於自己的服裝流派,華麗優雅,沒有人比他更懂女人要什麼。直至今日以 Valentino Garavani 命名的男女配飾系列在現任創意總監Pierpaolo Piccioli手中持續發揚光大。

標誌性的紅色連衣裙

▲義大利沃蓋拉的社會劇院,標誌性的紅色連衣裙展出 。(圖/品牌提供)

義大利沃蓋拉的社會劇院至6月5日舉辦展覽,展出Valentino Garavani先生從20世紀60年代到21世紀第一個十年的獨家作品。展台中央擺放著一系列標誌性的紅色連衣裙:這些服裝以創始人的名字命名,代表著品牌最富於影響力、最有辨識度的標誌性作品和色調,反映了每款服裝作品問世時的設計靈感。

VALENTINO紅色起源要聊到1959年,當時Valentino Garavani先生剛創業,迎來了首個時裝系列中的第一套紅色平口禮服「Fiesta」,裙襬上綻放著立體玫瑰,經典、耐看不過時,卻能展露女性優雅本質,從此紅色就是VALENTINO的DNA,穿上紅色的女人就是主角。

「I Love Beauty, It’s Not My Fault」(我愛美,這不是我的錯)





▲VALENTINO 推出該標語連帽衛衣回顧經典 。(圖/品牌提供)

Valentino Garavani先生也是個金句製造機,他曾說過:「I Love Beauty, It’s Not My Fault」(我愛美,這不是我的錯),這是對時尚和生活既生動又具有諷刺意味的總結,為慶祝他90歲生日,品牌推出該標語連帽衛衣回顧經典,銷售所得的凈利潤將捐贈給「Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti」基金會。