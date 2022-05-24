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說．流行／VALENTINO創始人90歲「回顧經典紅」：我愛美，這不是我的錯

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▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO紅色是經典不敗的魅力。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／專題報導

VALENTINO的那一抹紅色，不會過分高調，卻讓每個女人都為此著迷，今年（2022 年）品牌創始人Valentino  Garavani先生迎來90大壽，特別在他的出生地義大利沃蓋拉的社會劇院（Teatro Sociale）舉辦作品展覽，跟著《ET FASHION》說流行的腳步，一起來回顧歷史瞬間。

Valentino品牌創始人Valentino  Garavani

Valentino  Garavani 先生於1932年5月11日出生於沃蓋拉，從小展現設計師才華，與他的商業夥伴 Giancarlo Giammetti 於 1960 年創立了 Valentino，在他50年的職業生涯中，開創了屬於自己的服裝流派，華麗優雅，沒有人比他更懂女人要什麼。直至今日以 Valentino Garavani 命名的男女配飾系列在現任創意總監Pierpaolo Piccioli手中持續發揚光大。

標誌性的紅色連衣裙

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲義大利沃蓋拉的社會劇院，標誌性的紅色連衣裙展出     。（圖／品牌提供）

義大利沃蓋拉的社會劇院至6月5日舉辦展覽，展出Valentino  Garavani先生從20世紀60年代到21世紀第一個十年的獨家作品。展台中央擺放著一系列標誌性的紅色連衣裙：這些服裝以創始人的名字命名，代表著品牌最富於影響力、最有辨識度的標誌性作品和色調，反映了每款服裝作品問世時的設計靈感。

VALENTINO紅色起源要聊到1959年，當時Valentino  Garavani先生剛創業，迎來了首個時裝系列中的第一套紅色平口禮服「Fiesta」，裙襬上綻放著立體玫瑰，經典、耐看不過時，卻能展露女性優雅本質，從此紅色就是VALENTINO的DNA，穿上紅色的女人就是主角。

「I Love Beauty, It’s Not My Fault」（我愛美，這不是我的錯）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 推出該標語連帽衛衣回顧經典 。（圖／品牌提供）

Valentino Garavani先生也是個金句製造機，他曾說過：「I Love Beauty, It’s Not My Fault」（我愛美，這不是我的錯），這是對時尚和生活既生動又具有諷刺意味的總結，為慶祝他90歲生日，品牌推出該標語連帽衛衣回顧經典，銷售所得的凈利潤將捐贈給「Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti」基金會。

關鍵字：

說流行, VALENTINO, Valentino Garavani

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