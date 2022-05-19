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德網紅連兩年穿「台牌禮服」登坎城紅毯！　化身粉紅芭比長腿美炸

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▲Leonie Hanne 。（圖／路透）

▲Leonie Hanne 穿著台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA粉紅色禮服登上坎城紅毯 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

第75屆法國坎城影展於5月17日正式登場，紅毯造型同樣充滿看頭，人氣部落客Leonie Hanne（萊奧妮漢妮）就上身台灣訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA粉紅色蓬裙，這是她二度穿著該牌禮服征戰紅毯，輕盈且前短後長的設計打造驚人氣勢，讓她在國際紅毯發光。

▲Leonie Hanne 。（圖／路透）

▲Leonie Hanne 。（圖／路透）

▲▼NICOLE + FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲▼NICOLE + FELICIA 。（圖／品牌提供）

▲NICOLE + FELICIA打造前短後長的禮服設計。（圖／品牌提供）

德國人氣部落客Leonie Hanne 所穿著的夢幻粉紅色系蓬裙，選色上非常大膽，由品牌為她量身打造，加上層層堆疊的薄紗與獨特剪裁相佐，伴隨中空曬出纖腰，前短後長的設計襯托出一雙筆直美腿，超模等級身材駕馭起芭比粉色讓人眼前一亮。而NICOLE + FELICIA幕後推手是兩位8年級生主理人張方瑜（Felicia）、張方綺（Nicole）姊妹檔，品牌在2015年創立，短短時間就已是眾多女星的紅毯愛牌。

Leonie Hanne本人也表示：「很高興能回到坎城並穿上這件由NICOLE + FELICIA為我設計的夢幻禮服，這讓我感到非常興奮！我可能需要一個新公寓來裝這件衣服。」她去年（2021年）就曾穿著品牌橄欖綠搭配粉紅色長羽毛禮服登上坎城紅毯，華麗模樣吸引外媒關注。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Leonie Hanne, 坎城, NICOLE + FELICIA

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