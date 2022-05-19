高雄鳳山車站新景點！「空中鳳城」2023年開幕　百貨、電影院通通有

▲高雄鳳山空中鳳城將於2023年正式開幕。（圖／翻攝交通部鐵道局官方粉絲頁、九典聯合建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄近幾年購物話題不斷，最近又再釋出新景點「空中鳳城」，其地點就是原來的鳳山車站上方，不但具有超特色的建築物外觀，裡面還五臟俱全通通有，包括百貨商場、電影院、國民運動中心、藝文展演廳等，甚至還有空中禮堂，根本是豐富到不行，2023年預計對外營運，好期待啊！

台灣近期邁向與病毒共存，民眾回歸正常生活也出現曙光，百貨與商場的營運計畫未停歇，日前高雄市政府公布三井lalapart商場將進駐高雄鳳山，在這之前先完工的「空中鳳城」也受到矚目，其為交通部鐵道局爭得鳳山車站的共同開發計畫，以兩棟建築並採用空中走道相連，從外表光看起來就很威風。

建築分成A、B兩棟，A棟為10層樓高，B棟為6層樓高，A棟內設計百貨商場、青創空間與出租辦公室，最高的10樓還設有空中禮堂；B棟則有電影院、實驗劇場與國民活動中心，總樓地板面積達到4萬2千坪。

而空中鳳城不但是綠建築規劃，在外觀上也超有特色，圓弧形的線條讓屋頂呈現有特色的風貌，連接兩棟建築的空中走廊，也採用拱型的橋墩式造型為特色，走入其內像是別有洞天，也可以抵擋南台灣的夏日艷陽，通透的設計也能讓空氣流通降溫，更符合綠能的自然味，讓人超期待去逛逛的啊。

空中鳳城預計在2023年完工對外見客，這樣一個複合式的場域也可以成為台鐵車站的一個新實驗場域，未來可期待更多車站出現複合式的功能，讓大家一到車站就能有得玩啦！而高雄三井lalapart也預計在2026年完工，屆時快去安排個小旅行吧！