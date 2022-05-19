Akemi當媽首亮相發願找回6塊肌　先替另一半覓好錶

▲Akemi今年2月升格當媽媽後首曝光，獻給瑞士名錶HUBLOT。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

35歲巴西與日本混血模特兒Akemi（香月明美）與法籍iPhone產品設計經理Victor，今年2月迎來寶貝兒子Kai，產後兩個多月她今首度公開亮相，為瑞士名錶HUBLOT（宇舶錶）示範新錶，她同時搭配兒子名字字母項鍊、另一半獻上的求婚鑽戒，一臉甜蜜，她透露除了照顧嬰兒睡不飽之外，一切都感到幸福，而對於身材要求，她表示：「沒有一定要減幾公斤，照鏡子滿意就行，現在肚子鬆鬆的，希望能找回六塊肌，已開始恢復有氧運動騎腳踏車了。」

▲Akemi佩戴HUBLOT Big Bang Integral Time Only黃金腕錶，1,534,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲Akemi秀錶不忘戴著求婚鑽戒。（圖／記者陳雅韻攝）

升格當媽媽後，Akemi親力親為成為全職家庭主婦，她盛讚另一半懂得分工幫忙，讓她沒有怨言，藉由出席HUBLOT活動為他挑錶，相中Big Bang Integral金屬陶瓷鍊帶計時碼錶，是首次將拋光黑陶瓷與皇金或鈦金屬鍊帶結合，形成摩登的雙色效果；而Akemi今所佩戴的Big Bang Integral Time Only腕錶，則是此系列第一只三針鍊帶錶，錶徑40毫米設計中性且纖薄，男、女都能駕馭。

▲Akemi產後2個月恢復有氧運動，希望找回腹部的六塊肌。





▲Akemi認為老公適合HUBLOT Big Bang Integral鈦金屬陶瓷鍊帶計時碼錶，749,000元。

創新材質與大膽色彩亦是HUBLOT強項，同步發表4款各限量250只的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼錶，分別為發想自摩洛哥馬若雷樂花園的藍色、南太平洋晴空的天藍色、加勒比海攤的砂礫米色，以及亞馬遜熱帶雨林的叢林綠色陶瓷，從任一角度欣賞都呈現飽滿色澤。

▲HUBLOT各限量250只的Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼錶叢林綠款（左）749,000元，Big Bang Integral陶瓷鍊帶計時碼錶沙礫米款749,000元。



不僅HUBLOT運動風錶款受歡迎，蕭邦（Chopard）Alpine Eagle系列運動錶也有不少擁護者，今年新增兩款44毫米錶徑的Alpine Eagle XL Chrono腕錶，由品牌研發堅固且抗過敏的Lucent Steel A223精鋼製成，搭配與面盤顏色相呼應的藍色或黑色橡膠錶帶，裝載具60小時動力儲存的自製Chopard 03.05-C型導柱輪機芯，集3項專利設計於一身。

▲蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕錶黑色款，641,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲藍色款的蕭邦Alpine Eagle XL Chrono腕錶黑色款，641,000元。



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