母胎單身碰一下就戀愛腦？「下船5大特效藥」　原來保持平常心最重要

實習記者施至真／綜合報導

大多數的人都對愛情神祕的面紗感到好奇，並渴望著一份屬於自己的甜蜜感情，不過還是有少部分從未談過戀愛的「母胎單身者」，會因為急於了解，而容易對異性產生好感，甚至暈船。Dcard一名女網友就以此為題，向網友傾訴自己容易因為異性無心的觸碰，便暈船的困擾，其中就有網友給予原PO「下船5大特效藥」，原來戒掉暈船也能很簡單！

▲單身久了，特別容易暈船。（圖／翻攝IG@sbsdrama.official，下同）



＃下船解藥1.「互動分寸明確」

原PO在文中提及，只要異性做出一些小舉動，就會讓她暈船，像是碰拳、使用自己用過的餐具等，都會因為戀愛腦而小鹿亂撞。另外，網友也表示摸頭、搭肩都很容易讓人不小心暈船。如果確定自己或對方並無繼續發展可能，可以在剛開始相處時，主動保持禮貌距離，久而久之對方也不會出現讓人誤會的小動作啦。

＃下船解藥2.「有點暈就保持距離」

上述提到主動保持距離，其實可以避免許多麻煩，如果清楚知道自己暈船了，但並不認為這是合適的關係，就可以開始降低兩人的社交頻率，從私訊聊天、交流到外出機會都要避免，才不會養成依賴的習慣！

＃下船解藥3.「確定兩人是否有進展機會」

網友也建議原PO，可以試著旁敲側擊詢問對方，對於兩人關係的態度以及發展的可能性，或是直接直球對決，避免浪費時間，和不喜歡自己的人糾纏不清。雖然確認關係定位，可能會讓關係變得尷尬，但也是保障自己感情最有效的辦法。

＃下船解藥4.「釐清感受，究竟是喜歡還是無意識暈船」

如果你像原PO一樣，意識到自己已經因為對方的舉動而暈船時，請先保持冷靜，好好思考究竟是因為哪些原因，讓你被這個人吸引？這是一種短暫的悸動，還是真的喜歡呢？雖然釐清感受不像丟直球一樣，能夠快狠準的解決問題，但卻能藉由與自己溝通，來了解自己內心的想法，與對愛情的渴望。

＃下船解藥5.「保持平常心」

最後，多數網友表示，其實保持平常心就是最好的特效藥！只要不要對對方有過多的想法，並且將注意力放到生活中其他的大小事上，很快就會脫離暈船漩渦了。

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