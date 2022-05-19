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「驚奇隊長」曬超狂川字腹肌＋開高衩　和老公約會也穿得太辣！

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記者王則絲／台北報導

主演漫威電影《驚奇隊長》的好萊塢女星布麗拉森（Brie Larson），擁有令人稱羨的好身材。近日布麗拉森在IG上分享與老公出門晚餐前的日常情景，只見她穿得超火辣，秀出深溝以及令人驚呆的超狂川字腹肌，裙子也開高衩至大腿，誘惑指數火力全開，不只老公心動，粉絲們也都要噴鼻血了。

▲驚奇隊長布麗拉森。（圖／翻攝自IG）

▲布麗拉森曬出驚人腹肌線條。（圖／翻攝自IG@brielarson）

布麗拉森主演《驚奇隊長2》正進行最後階段，不過日前宣布上映日期將從明年2月延至7月，另外她還同時加入拍攝《玩命關頭10》，工作行程簡直滿檔，令粉絲們相當期待電影的上映。

▲驚奇隊長布麗拉森。（圖／翻攝自IG）

▲老公衣服只穿好一半，俏皮現身在鏡頭裡。（圖／翻攝自IG@brielarson）

貼文中布麗拉森寫下：「當你正在等你的另一半準備好去吃晚餐」只見她已經著裝完畢，身穿兩件式的碎花套裝，深V上衣露出傲人胸線外，那結實的川字腹肌更讓人吃驚，幾乎要有六塊的線條了，相當厲害。對鏡自拍火辣的約會裝扮，下一秒布麗拉森的老公逗趣出現在後方，讓她笑得超開心，足見兩人感情和睦。

▲驚奇隊長布麗拉森。（圖／翻攝自IG）

▲布麗拉森非常勤奮鍛鍊肌肉與身材。（圖／翻攝自IG@brielarson）

布麗拉森不只是因戲需求，一直以來她對自己的體態要求也很高，可以看到她經常在IG上分享高強度的重量訓練，最近的運動項目還新增了「鋼管」，看似優雅唯美的動作，其實需要強大的肌力與耐力，但看來以布麗拉森的狀態來說，很快就上手了，令人不得不感到敬佩。

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關鍵字：

布麗拉森, Brie Larson, 腹肌

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