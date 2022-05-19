艾兒芬妮仙氣裝被嫌膩了　「印度第一美女」花朵裝慘淪「一團糟」

▲湯姆克魯斯（左）與身穿LV禮服的珍妮佛康納莉登上《捍衛戰士：獨行俠》坎城首映會紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第75屆坎城影展第2天迎來國際巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise），他的新作《捍衛戰士：獨行俠》入選觀摩片，他與女主角珍妮佛康納莉、邁爾斯泰勒等要角在坎城出席首映會，紅毯上還吸引艾兒芬妮（Elle Fanning）、「印度第一美女」寶萊塢女星艾許娃雅雷（Aishwarya Rai Bachchan）等人捧場，艾兒芬妮不負眾望以仙氣穿搭贏得好評，但也有粉絲嫌看膩了相同風格，而艾許娃雅雷一身立體花朵大蓬裙，被指為驚嚇指數最高。

▲艾兒芬妮穿Armani Prive禮服搭配蕭邦珠寶，仙氣飄飄。（圖／路透社）

反觀當天《捍衛戰士：獨行俠》男女角色的穿搭，顯得中規中矩，湯姆克魯斯與麥爾斯泰勒分別以一黑一白的優雅正裝亮相，女主角珍妮佛康納莉與LV（Louis Vuitton，路易威登）關係緊密，因此穿上2023年早春系列的銀色金屬光澤露肩禮服，風格俐落。

▲邁爾斯泰勒與老婆在紅毯上曬恩愛。（圖／路透社）

出席捧場的艾兒芬妮則以Armani Prive粉膚色禮服搭配蕭邦（Chopard）珠寶，毫不費力展現她一貫的優雅女人味，但也有粉絲看膩了她的仙氣穿搭，希望她能勇於挑戰不同的時尚造型；而全場最驚人是Dolce & Gabbana為寶萊塢女星艾許娃雅雷打造的黑色大蓬裙，右肩與裙上綴滿粉、紅、黃、藍、紫色等立體花朵，被外媒評為「一團糟」；同場的超模艾卓安娜莉瑪（Adriana Lima）也很吸睛，穿BALMAIN腹部挖空的黑裝，恰好秀出她的孕肚。

▲寶萊塢女星艾許娃雅雷的Dolce & Gabbana立體花朵禮服相當驚人。（圖／路透社）





▲超模艾卓安娜莉瑪穿BALMAIN黑裝大秀孕肚。（圖／路透社）



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