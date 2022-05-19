6款超人氣話題防曬新品！理膚寶水運用太空科技、ALLIE推海洋友善版

▲做好防曬防止曬黑更防止曬老。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

即將邁入炎熱的夏季，你的防曬準備好了嗎？今年的防曬新品一個比一個有哏，更有不少品牌都推出了「海洋友善」配方，像是長年熱賣的ALLIE防曬系列，一口氣推出9款防曬升級，就包含海洋友善配方；而理膚寶水則運用太空超微粒技術，讓高係數防曬也能超清爽還能控油不黏膩，以下盤點6大防曬新品，一定有一款適合你。

▲理膚寶水 全護極致抗油光防曬亮白乳UVA PRO#太空科技防曬，SPF50+/PA++++，30ml，NT$990。



首創獨家「AIRLICIUMTM太空科技防曬」，採用國際太空團隊所用太空超微粒技術，擁有極高抗UV防曬防護力，且長效控油清爽不黏膩，並添加「高效亮顏成份」，能瞬效提亮膚色。

▲RMK 高效UV持妝隔離霜，SPF50/PA+++，30ml，NT$1,400。



採用全新「凝膠膜技術」將凝膠狀的保濕成分包裹住隔離紫外線成分和粉末，具有高效抗UV的防護功能，卻不乾澀更能同步保濕，可擺脫泛油光、脫妝等夏日煩惱，迅速完成打底步驟，讓後續的粉底更加輕易上妝。

▲Kanebo ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX，SPF50＋/PA++++，90g，NT$850。



超人氣防曬ALLIE今年一口氣推出9款升級版防曬，更首次推出「海洋友善配方」，像是經典款「持采UV高效防曬水凝乳EX」就升級為海洋友善配方，同時能抗汗、抗水、抗摩擦，並防止塵埃、PM2.5、花粉等懸浮微粒附著。

▲Za 美肌高效防曬霜，SPF50+/PA++++，30g，NT$320。



Za美白防曬霜家族推出全新成員「美肌高效防曬霜」，擁有高規格防曬係數SPF50+/PA++++，能充分抵禦紫外線，還兼具潤色提亮、隱形毛孔的粧前打底功效，輕盈的凝霜質地，清爽不黏膩、不泛白，能完美貼合肌膚。

▲曼秀雷敦 水潤肌純物理戶外防曬乳液，SPF50+ / PA++++，80g，NT$800。



以「海洋友善配方」打造，不含帛琉、夏威夷禁用對海洋環境有害的防曬劑、防腐劑，亦不使用氣霧劑配方，添加高濃度氧化鋅的100%純物理防曬，溫和成分即使敏感肌也適用，獨家「InvisShield隱形防曬技術」，使質地輕薄、容易推勻。

▲DR.CINK 禦黑高效光感防曬乳，SPF50+/★★★★(潤色)，35ml，NT$990。



獨家EViDetex®防禦屏護膜科技能夠抵禦環境髒汙、提供高效保濕，添加地中海稀有幻光毛蕊花，能有效保護皮膚對抗紫外線，內涵柔焦修片微球體，一抹瞬間能修飾細紋和瑕疵。

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