女生補鐵很重要！營養師曝12樣「大補鐵食物」　兩種水果最NG

▲大補鐵食物清單。（圖／營養師程涵宇授權提供）

記者老嘉郡／綜合報導

女生補鐵超重要！根據2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查成果報告顯示，台灣1至44歲的女生在鐵的攝取量皆不夠，其中以13～15歲最低、佔了77%。營養師程涵宇便分享了12樣大補鐵食物清單，包含鵝肝、豬血糕、紫蘇都是適合用來補鐵的好食物！

營養師程涵宇先前曾分享過缺鐵的9大症狀，包含疲勞、手腳冰冷、臉色蒼白、容易喘、頭暈頭痛、指甲易裂、舌頭易痛、心悸以及不寧腿症候群，很多女生常常鐵吃不夠，有時覺得頭昏腦脹沒精神、頭暈眼花一片黑，想要透過吃蘋果來補鐵，程涵宇就說，其實蘋果的鐵含量非常低，100公克蘋果才0.1mg鐵，吃一整顆蘋果才0.2mg鐵， 另外櫻桃中的鐵含量也很低，吃12顆櫻桃才免強有0.2mg的鐵。

如果想要透過食物來補鐵，程涵宇也列出了12種富含鐵質的食物，其中鐵含量最高的前三名分別是鵝肝、豬血、刺蔥，另外她也建議可以食用鴨血、鵝腿肉、豬血糕、九孔、豬肝，以及紅莧菜、文蛤、山芹菜、紫蘇，都是適合用來補鐵的食物。

▲營養師程涵宇。（圖／營養師程涵宇提供）

程涵宇也補充說明，要讓鐵有高利用率的做法只能靠「多樣化飲食」，並且食用含有豐富的肉類海鮮食物、與富含維生素C的食物。她也提到，一般而言天然食物中，鐵質即使攝取較多，大多不會引發任何消化道不適症狀，而鐵上限攝取量的訂定以腸胃道不適症狀（如噁心、嘔吐及便秘等）作為基準，急性鐵中毒資料則不列入參考。其他研究也證實，高劑量鐵劑攝取與消化道不適症狀具有因果關聯，以空腹最為明顯，而成人鐵上限一日為40mg／day。