酒精用了手好乾？8款護手霜比男友還靠得住，呵護出細緻奶油手

記者李薇／綜合報導

受到疫情影響，常常都要用酒精消毒雙手，手部也容易變得乾燥不適，以下就盤點多款厲害又滋潤的護手霜，只要定期塗抹，甚至可以搭配手套加強吸收，就可以輕鬆擁有細緻柔嫩的雙手，再也不會覺得乾癢不舒服。

absolution 嫩白美甲護手霜，40ml、售價650元

法國有機保養品牌absolution於2022年夏季推出的手部保養新品。蘊含蘆薈、乳木果油、積雪草等滋養修復成分，以及協助對抗肌膚老化並強化肌膚保護力的海藻萃取、減少肌膚瑕疵的甘草根、提供指甲所需角蛋白養分的鋅。細緻地修護防疫期間特別容易產生的肌膚敏感與指甲、指緣問題，也適合經常更換美甲造型和頻繁塗擦指彩的使用者。

elemental herbology 波耳多煥白護手霜，50ml、售價950元

結合修護、抗老、勻亮功效的奢華護手霜，還可同時強化指甲。蘊含源自智利的波耳多樹皮複合物成分，減少色素沉澱及防止紫外線引起的黑色素合成。添加富含Omega 3, 6 & 9的印加銀曲油，幫助滋養乾燥及因陽光受損的雙手。深層滋潤且不黏手，上手後1分鐘內迅速吸收，可立即接續手別的工作不會感到過度油膩！添加玫瑰萃取以及玫瑰天竺葵萃取，護膚同時也被濃郁的高貴花香包裹，打造身心療癒的最高境界。

Grown Alchemist 茶樹防禦護手霜，65ml、售價830元

充分潤澤同時保持手部潔淨舒爽，細膩修護手部肌膚與指緣。關鍵配方包含茶樹萃取物、巴西蠟樹。茶樹萃取物蘊含萜品烯4醇、α萜品醇等成分，提供手部肌膚良好防禦力。巴西蠟樹富含高含量的沒藥醇，保護雙手對抗受環境壓力影響而產生的過早老化現象。依蘭依蘭精油、大西洋雪松精油，讓手部肌膚更加柔軟光滑，同時散發柔和植萃香氣。

L:A BRUKET 雲杉護手霜，30ml、售價550元

瑞典溫柔保養品牌L:a Bruket護手霜，配方集結溫和的乳木果油、純淨的椰子油，以及享有「園丁之油」美譽、具有高度修護力的白芒花籽油，幫助肌膚抵禦自由基的侵害。低敏度成分不易刺激手部肌膚，適合每一個人使用。快速吸收的輕潤質地，特別推薦給經常使用鍵盤、觸控螢幕的使用者。北歐森林獨特的雲杉清新氣息，不僅是銷售No.1經典香氣，同時雲杉身體保養系列也是品牌「Forest Pledge森林守諾計畫」指定品項，全球銷售淨額5%將用於守護原始林地的原有樣貌以及生物多樣性，不遭砍伐破壞改變。

NEOM 皇家奢華護手霜，30ml、售價500元

絲質般輕盈滋潤的可可脂，結合蘊含維他命E的乳油木果油，有效深度滋養手心肌膚。潤澤滋養同時好吸收不黏膩，適合天天使用。純淨天然的有機配方，無有害物質，不造成身體負擔。皇家奢華護手霜調和平衡身心的溫暖花梨木精油、令人放鬆的薰衣草以及其他21款精油，隨著手心的溫度揉捻出曼妙多層次的精油氣息，潤澤手部肌膚的同時，創造備受尊寵的奢華感受。

Miller Harris 初晨之光護手霜，75ml、售價1,100元



集結平滑肌膚的維他命B5和維他命E，充分潤澤的乳木果油與堅果油，以及高度保濕舒緩的甘油和蘆薈，補足呵護辛勤雙手所需的養分。令人陶醉的清新香氣，彷若沐浴在煦日晨光下的明亮氣息，盡情感受橙花與日光透過橙樹的枝葉間灑落的景緻。

Neal's Yard Remedies 乳香緊緻手部菁萃，50ml、售價1,450元

通過COSMOS有機認證的高效手部精華液，瓶中成分99.3%為天然來源，有機原料比例高達93%。主要成分核糖幫助淡化細紋，使肌膚更加平滑細緻；「水份吸鐵」美譽的玻尿酸鈉協助肌膚表面細紋再度飽滿豐盈；萃取自水仙花休眠鱗莖的水仙鱗莖萃取物，幫助皮膚看起來更加緊緻；富含維生素原A的有機玫瑰果油，針對肌膚斑點加以淡化；添加具良好抗氧化特性的薑黃，打造明亮均勻膚色。

L’OCCITANE 杏桃乳油木公益護手霜，30ml、售價400元

富有「國民護手霜」盛名，歐舒丹富含20%乳油木的護手霜，具有卓越的保濕與滋養功效，經典成分乳油木果油源自於L’OCCITANE歐舒丹與布吉納‧法索，跟當地婦女合作打造的永續發展公平交易供應鏈。不直接採購乳油木果實，而是以公平的價格採購由西非婦女所採集製成的乳油木果油，以支持她們經濟獨立自主，同時能為聯合國兒童基金會的維生素 A 補充計劃做出貢獻，據統計每一條護手霜可以提供6個小孩一年的維他命A的補充量，幫助聯合國兒童基金會在世界各地預防兒童失明。