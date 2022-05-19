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孫芸芸躺澳洲海灘爆曬成古銅色！　秀「44歲真實身材」辣翻天

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記者王則絲／台北報導

第一名媛孫芸芸日前前往澳洲探訪就學中的女兒Trinity與兒子Zender，開心的一起共度天倫時光，而此行不光是為了看兒女，更是久違的異國假期，其中最不能少的就是到澳洲海灘享受日光浴，孫芸芸換上橘紅色的兩截式泳裝，展現44歲最真實身材，整個人更已曬成古銅色肌膚，火辣姿態讓留言區燒成一片火海。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸前往澳洲探視兒女並度假。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

疫情肆虐下，連微風集團董娘孫芸芸都已許久沒出國度假，這次前往澳洲見見兒女，順道過了44歲生日，更首度曝光兒子的正面模樣而引起關注，兒子Zender高挑挺拔的身形配上陽光笑容，雖然戴著墨鏡還是帥氣，甚至有網友表示激似韓星朴敘俊。

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸在澳洲海灘上享受日光浴，曬成古銅色肌膚。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

接著孫芸芸開始踩點行程，不免俗地來到海邊享受澳洲的陽光，她換上了平口的兩截式泳裝，並挑選搶眼熱辣的朱紅色，斜躺在沙灘上曬太陽擺拍，身上背著先前曾出現在「香奈兒樹」上的花朵針織小包，看起來相當愜意，而零贅肉的體態下還能隱約看見腹肌線條，招牌美腿百看不厭，讓粉絲們紛紛在留言區刷一排火焰：「辣到逆天」、「正爆」、「這種要多po好嗎？」

►孫芸芸10萬深V露腰裝好辣　百萬名牌包掛成「香奈兒樹」更狂

▲孫芸芸。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸的「44歲真實身材」幾乎零贅肉，辣翻一票粉絲。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）

►「驚奇隊長」曬超狂川字腹肌＋開高衩　和老公約會也穿得太辣！

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關鍵字：

孫芸芸, 澳洲, 泳裝

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