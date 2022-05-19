凱特王子妃珊瑚紅造型在千人派對大勝　喜歡的洋裝直接「包色」

▲凱特王子妃參加倫敦白金漢宮舉行的花園派對，珊瑚紅造型在人海中相當醒目。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

自1860年代起，英國王室每年夏季會以君主的名義，於倫敦白金漢宮舉行的花園派對（Garden Party），廣邀各界人士參與，歷經新冠肺炎肆虐停辦兩年後，昨再度登場，由英國女王伊莉莎白二世么子愛德華王子伉儷、女王堂妹亞歷山卓公主與凱特王子妃代表出席，時尚高材生凱特王子妃完全不怕淹沒在千人人群中，她選穿珊瑚紅洋裝與帽子，攝影鏡頭無論正拍、俯拍，她都是最亮眼的那一位！

▲凱特身穿Emilia Wickstead設計的珊瑚紅A字西裝外套式洋裝。（圖／路透社）

凱特昨出席花園派對，選穿紐西蘭出生、長居英國的設計師Emilia Wickstead設計的珊瑚紅A字西裝外套式洋裝，眼尖的王室迷發現，她對此輪廓的服裝情有獨鍾，竟然「包色」，至少買下3色，包括今年4月她與老公威廉王子、長子喬治王子與女兒夏綠蒂公主參加復活節活動時所穿的同款粉藍色洋裝，再回溯2012年聖派翠克節，她曾穿深綠色款式亮相。

▲凱特4月與老公威廉王子、長子喬治王子與女兒夏綠蒂公主出席復活節活動，身穿Emilia Wickstead同款粉藍色洋裝。（圖／美聯社）

此次參與花園派對，凱特除了穿珊瑚紅洋裝，同時搭配同色系的Jane Taylor小圓帽，以及Emmy London粉色高跟鞋、古董Josef手拿包，首飾選擇英國輕珠寶品牌Kiki McDonough要價約63,000元的小巧耳環，亮麗造型在人海中格外醒目。

▲凱特佩戴英國輕珠寶品牌Kiki McDonough要價約63,000元的小巧耳環。（圖／路透社）



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