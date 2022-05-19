懶人必備「卸妝巾」一張就搞定全臉殘妝　像洗完臉一樣超清爽

記者李薇／台北報導 圖／bifesta_taiwan IG、品牌提供

夏季卸妝最怕油膩類型的單品，卸妝巾是不錯的選擇，一天一張，輕輕鬆鬆就可以把彩妝卸乾淨，而且卸妝完就像是洗過臉一樣乾爽，真的非常厲害，而且價格相當平易近人，一包才200元就可以搞定，當然要立刻掃貨。

肌研 毛穴對策極淨深層卸妝棉，25片、售價219元

肌研旗下的單品總是以平價好用，受到很多年輕人的喜愛，這次推出毛穴對策極淨深層卸妝棉，添加雙重酵素，能幫助改善老廢角質、粉刺，深入清潔毛孔，使肌膚光滑細緻，很適合毛孔粗大的女孩挑選。

NARUKO 茶樹神奇溫柔卸妝巾-BT21包裝

針對痘痘肌膚使用，標榜無油、無酒精、無色素、無螢光劑、無漂白劑與超高CP值，輕輕擦拭可以帶走臉部肌膚的髒污、妝容，茶樹的成分能夠達到鎮靜、舒緩的效果，同時預防痘痘的狀況，重點是包裝超級可愛。

肌研 皮脂對策清爽潔淨卸妝棉，25片、售價219元

同樣出自肌研的皮脂對策清爽潔淨卸妝棉，主要是針對油性肌膚設計，添加葡糖酸控油因子，有效調理臉上多餘油脂，肌膚更清爽淨透，裡面還有玻尿酸的成分，可以幫助肌膚保濕，同時達到乾爽潔淨的清新感受。

Bifesta 毛孔即淨卸妝棉，46張、售價220元

Bifesta推出的卸妝巾也是在美妝界紅到爆的單品，這款卸妝巾可以把妝容清潔的超級乾淨，柔滑的觸感讓人覺得相當舒適，添加保濕型維他命C和乳酸，可以讓肌膚亮白細緻，重現白皙緊緻的狀態，同時完全不會有黏膩感。