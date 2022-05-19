直播／加州海灘男孩穿什麼？DIOR攜手名人愛的設計師ERL　辦秀告訴你

▲DIOR 2023春季男裝大秀在加州洛杉磯的威尼斯海灘舉行。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

DIOR 2023春季男裝將於台灣時間5月20日上午11點，在加州的威尼斯海灘發表，男裝創意總監Kim Jones當然又有令人大開眼界之舉，不但同步於「虛擬實境」直播，更攜手受到眾多名人追捧的設計師ERL（Eli Russell Linnetz），一起打造新系列，預計將充滿加州的生活藝術氛圍，並向滑板文化致敬。

▲DIOR 2023春季男裝大秀預告，充滿加州海灘的歡樂氣氛。（圖／翻攝DIOR IG）

ERL是Eli Russell Linnetz以名字縮寫創立的品牌，最初他在「肯爺」Kanye West的團隊工作，因而進入時尚與潮流領域，再逐漸發展，ERL以生長的洛杉磯威尼斯海灘為出發，朋友們的衣著、從小接觸的文化等等都成為靈感，服裝系列輕鬆活潑、色彩繽紛，除了肯爺，小賈斯汀（Justin Bieber）等許多名人也熱愛，饒舌歌手A$AP Rocky更曾穿著他設計的造型，走上MET Gala紅毯。

▲小賈斯汀穿著ERL的橘、紅拼接帽T。



▲2021年饒舌歌手A$AP Rocky（左）參加MET Gala，身上的「被子」出自Eli Russell Linnetz之手。

但把Eli Russell Linnetz歸類在服裝設計師太過狹隘，他的作品橫跨眾多領域，服裝只是其中一個部分，他設計舞台、當導演、製作影片、拍照，用才華洋溢來形容並不為過，此次與Kim Jones聯手的春裝，必定會很有看頭。

搶先露出的預告影片中，霓虹燈超級吸睛，椰子樹、告示牌，彷彿歡樂的海灘夜晚，這場秀不但有實體、有線上，還透過 Meta旗下的Horizon Venues 同步直播，不過得要有 Meta Quest 頭戴式裝置，所在地也有所限制，如果還沒準備好進入元宇宙，先透過上方影片連結，直接看大秀直播吧！

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