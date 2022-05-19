fb ig video ETtoday search mobile

另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜

>

記者李薇／綜合報導

就算愛你也不能接受！戀愛交友App「SweetRing」調查最無法忍受另一半的生活壞習慣，衛生習慣、餐桌禮儀、酒品不好都在榜上，尤其又以浴室、廁所的使用習慣最容易「一秒暴怒」，7成台女也表示最無法接受「吃相難看」，大嚼食物發出聲音、吃飯硬要說話都超NG；而「最愛管」星座排行也出爐，處女、金牛都榜上有名，但一切都只是因為「愛你才要管你」，要是不在乎才不會浪費時間和伴侶囉唆！

▲SweetRing,交友,星座。（圖／pexels）

最無法忍受另一半的生活壞習慣，超過8成台人一致表示最無法接受的第一名是衛生習慣！又以浴室、廁所的使用習慣最容易一秒暴怒，不管是牙膏從哪裡擠、馬桶蓋要怎麼放，都成為一起生活前一定要先溝通的重點。

▲SweetRing,交友,星座。（圖／pexels）

接著則是餐桌禮儀，7成台女坦承最受不了「吃相難看」，發出聲音、吃飯時說話亂噴菜，都讓人超幻滅；第三則是「酒品不好」，小酌怡情沒問題，但是喝醉鬧事真的不可以，尤其是喝醉出現暴力傾向、發酒瘋、還要另一半來「撿回家」，超級無法忍受。

▲SweetRing,交友,星座。（圖／pexels）

另外，調查最愛管星座排行，8成台人認為第一名是「處女座」，越在乎的人越要表現好，用心嚴謹的立下規矩、生活細節，時常囉唆你只是因為你重要；第二名則是金牛座，7成台人認為其實固執的金牛很自我，要是管到你頭上就是代表太愛你，不然才不理你；第三名則是人人怕的天蠍座，6成人認為他們一定要握緊主導權，雖然備感壓力，但只要隨著嚴厲的他們一起成長，真的會因為另一半而成為更好的人。

關鍵字：

SweetRing, 交友, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

台隆手創館引進2000組快篩　全台這10間店都有販售

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

屈臣氏1.4萬劑亞培快篩開賣　降價180元、每人限購一組

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

毛孔粗大分3種：出油、缺水、衰老　按照這樣護膚一個月看到效果

試・開箱／女生包裡都該有一支美唇油　立刻豐唇還能帶來好氣色 夏天太熱！衛生棉、面膜都出沁涼版　不只消暑還能緊緻毛孔好划算 MET Gala／馬斯克買完推特首露面！帶超模媽媽走紅毯　銀髮貴氣逼人 MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質 別再亂七八糟！北歐風床頭櫃下殺599元　大又深可收納各種小物 肯德基「喵喵蛋撻」全是貓掌印！　迷你尺寸＋繽紛多色萌翻 超準心測！你第一眼看到什麼？秒測你現階段「最不能缺少的東西」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面