另一半壞習慣調查！這件事8成人都會一秒暴怒　最愛管星座：處女、金牛都上榜

記者李薇／綜合報導

就算愛你也不能接受！戀愛交友App「SweetRing」調查最無法忍受另一半的生活壞習慣，衛生習慣、餐桌禮儀、酒品不好都在榜上，尤其又以浴室、廁所的使用習慣最容易「一秒暴怒」，7成台女也表示最無法接受「吃相難看」，大嚼食物發出聲音、吃飯硬要說話都超NG；而「最愛管」星座排行也出爐，處女、金牛都榜上有名，但一切都只是因為「愛你才要管你」，要是不在乎才不會浪費時間和伴侶囉唆！

最無法忍受另一半的生活壞習慣，超過8成台人一致表示最無法接受的第一名是衛生習慣！又以浴室、廁所的使用習慣最容易一秒暴怒，不管是牙膏從哪裡擠、馬桶蓋要怎麼放，都成為一起生活前一定要先溝通的重點。

接著則是餐桌禮儀，7成台女坦承最受不了「吃相難看」，發出聲音、吃飯時說話亂噴菜，都讓人超幻滅；第三則是「酒品不好」，小酌怡情沒問題，但是喝醉鬧事真的不可以，尤其是喝醉出現暴力傾向、發酒瘋、還要另一半來「撿回家」，超級無法忍受。

另外，調查最愛管星座排行，8成台人認為第一名是「處女座」，越在乎的人越要表現好，用心嚴謹的立下規矩、生活細節，時常囉唆你只是因為你重要；第二名則是金牛座，7成台人認為其實固執的金牛很自我，要是管到你頭上就是代表太愛你，不然才不理你；第三名則是人人怕的天蠍座，6成人認為他們一定要握緊主導權，雖然備感壓力，但只要隨著嚴厲的他們一起成長，真的會因為另一半而成為更好的人。