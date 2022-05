柔軟度媲美beautyblender！MIT「百元美妝蛋」上妝細緻又服貼，還不快買爆

記者李薇/台北報導、攝影 圖/beautyblender IG

海綿蛋是很多人都會用的上妝工具,因為可以打造出細緻服貼的妝感,所以受到很多人歡迎,以下就盤點多款好用、柔軟的海綿蛋,有的MIT品牌完全不輸國外品牌,而且價格又平易近人,絕對要入手。

#beautyblender 原創美妝蛋

全球最火紅的beautyblender美妝蛋,自從它推出之後,風潮立刻席捲全球,美妝蛋上妝成為人人都在使用的工具,柔軟的材質加上不吸很多粉的設計,可以打造出服貼的妝容效果,打造出完美無瑕的妝容效果。

#MAKE UP FOR EVER 全能美妝蛋

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER推出的全能美妝蛋,真的超級好用,柔軟的質地加水之後會自動膨脹,上妝起來超級服貼細緻,而且曬乾的速度也非常快,恰到好處的氣孔可以讓它吸收剛好的粉底,跟完美的釋放。

#點胭脂 台灣山櫻美妝蛋

由台灣自創品牌點胭脂設計的台灣山櫻美妝蛋,擁有大幅斜切的角度設計,可以更加服貼臉部肌膚,大面積的上妝,柔軟的程度完全不輸國外的美妝蛋,可以輕輕鬆鬆地把粉底推開,打造出細緻服貼的妝容效果。

#KesHo 美妝蛋

採用美國Dow原料製作,價格非常平易近人,同樣有水滴型跟切面型的款式可以挑選,抹茶綠的設計看起來相當可愛繽紛,使用起來也是非常柔軟舒適,按壓在臉上也不會過度硬邦邦,非常服貼好用,絕對小資女必備的單品。