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柔軟度媲美beautyblender！MIT「百元美妝蛋」上妝細緻又服貼，還不快買爆

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／beautyblender IG

海綿蛋是很多人都會用的上妝工具，因為可以打造出細緻服貼的妝感，所以受到很多人歡迎，以下就盤點多款好用、柔軟的海綿蛋，有的MIT品牌完全不輸國外品牌，而且價格又平易近人，絕對要入手。

＃beautyblender 原創美妝蛋

▲beautyblender,MAKE UP FOR EVER,點胭脂,KesHo,美妝蛋,美妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

全球最火紅的beautyblender美妝蛋，自從它推出之後，風潮立刻席捲全球，美妝蛋上妝成為人人都在使用的工具，柔軟的材質加上不吸很多粉的設計，可以打造出服貼的妝容效果，打造出完美無瑕的妝容效果。

＃MAKE UP FOR EVER 全能美妝蛋

▲beautyblender,MAKE UP FOR EVER,點胭脂,KesHo,美妝蛋,美妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

專業彩妝品牌MAKE UP FOR EVER推出的全能美妝蛋，真的超級好用，柔軟的質地加水之後會自動膨脹，上妝起來超級服貼細緻，而且曬乾的速度也非常快，恰到好處的氣孔可以讓它吸收剛好的粉底，跟完美的釋放。

＃點胭脂 台灣山櫻美妝蛋

▲beautyblender,MAKE UP FOR EVER,點胭脂,KesHo,美妝蛋,美妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

由台灣自創品牌點胭脂設計的台灣山櫻美妝蛋，擁有大幅斜切的角度設計，可以更加服貼臉部肌膚，大面積的上妝，柔軟的程度完全不輸國外的美妝蛋，可以輕輕鬆鬆地把粉底推開，打造出細緻服貼的妝容效果。

＃KesHo 美妝蛋

▲beautyblender,MAKE UP FOR EVER,點胭脂,KesHo,美妝蛋,美妝,彩妝,。（圖／記者李薇攝）

採用美國Dow原料製作，價格非常平易近人，同樣有水滴型跟切面型的款式可以挑選，抹茶綠的設計看起來相當可愛繽紛，使用起來也是非常柔軟舒適，按壓在臉上也不會過度硬邦邦，非常服貼好用，絕對小資女必備的單品。

關鍵字：

beautyblender, MAKE UP FOR EVER, 點胭脂, KesHo, 美妝蛋, 美妝, 彩妝

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