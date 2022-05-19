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梅雨季讓頭髮好扁塌？專家教「3要」洗護秘訣　洗出蓬鬆髮絲

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▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／翻攝pexel,IG）

▲想在潮濕的梅雨季維持蓬鬆秀髮，快把3招洗護法學起來。（圖／翻攝IG@haeny_gram）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、翻攝pexels

陰雨綿綿的梅雨季來臨，時不時降雨除了影響心情，頭髮也跟著潮濕的天氣變得容易扁塌，明明沒出油看起來也像沒洗頭，讓人好困擾。台灣髮肌保養專家juliArt就分享日常洗護的「三要」秘訣，除了可對抗梅雨季帶來的扁塌髮絲困擾，同時為頭髮補充營養，輕鬆擁有清爽亮麗的好髮質。

1.頭髮一定要吹乾並逆向吹整

天氣悶熱總讓吹頭髮成為令人抗拒的日常，頭髮短的男生則容易覺得乾得快而有不吹頭髮的習慣。然而面對濕度高的梅雨季，若選擇讓頭髮自然風乾或只以毛巾包頭，易使頭髮的水分一起蒸發，不僅造成髮質損害，頭髮毛躁情形也會變得更嚴重。而為了讓髮絲達到蓬鬆效果，吹髮時也可先將髮尾吹乾再一層一層逆向吹乾髮根，讓髮絲立體度更高。

▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／翻攝pexel,IG）

2.選擇的洗髮品要能清潔也能蓬鬆

選擇洗髮品時，可依照自己的頭皮屬性與狀況，挑選溫和親膚、具清潔能力與蓬鬆效果的洗髮精。每次洗頭建議洗2次，第一次清潔，讓泡沫快速包覆油汙，約於15秒後沖洗；第二次清潔，泡沫較多且細，可以指腹按摩頭皮約1～2分鐘促進血液循環，並以清水洗淨。

後續使用養髮液進一步保養，可維持清爽增加頭髮蓬鬆效果，在梅雨季也能享有輕盈的髮型。

3.使用造型品後更要著重髮絲養護

在日常洗髮時，若未將殘留的造型品確實清洗，頭髮更易因摩擦而受損，反而得不償失。在每天的清潔過程中正確清洗，並選用保濕、可抗毛躁的養護品增加髮絲的彈力和韌性，好好養護讓蓬鬆效果更加分。

▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／品牌提供）

▲juliArt 蓬鬆豐盈洗髮精，1000ml，NT$2,100。

適合細軟髮絲、扁塌髮使用，能從髮根處給予頭髮蓬鬆，強化髮質結構，讓細軟髮質更有支撐力並呈現輕盈活力與彈性。

▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／品牌提供）

▲Rene Furterer 瓔珞木泉能髮浴，200ml，NT$1,380。

內含高濃度柑橘精油，及幫助注入保濕、提昇防禦的植物性玻尿酸與水解小麥蛋白，深層清潔同時注入營養、強韌髮芯，洗後秀髮輕盈蓬鬆，洗出水嫩髮膚與光澤有彈性的秀髮。

▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／品牌提供）

▲rahua 神奇核果豐盈洗髮精補充包，280ml，NT$1,100。

rahua神奇核果豐盈洗髮精蘊含檸檬草、綠茶、薰衣草、尤加利等成分，可去除頭皮多餘油脂，協助秀髮維持豐盈的清爽感受，特別推薦油性頭皮、想維持髮絲蓬鬆感的人，更有推出補充包，兼顧環保愛地球。

▲▼ 專家教對抗梅雨季扁塌頭髮3招秘訣。（圖／品牌提供）

▲呂 滋養韌髮養髮精華液，80ml，NT$799。

含有高濃度人蔘精華，能鎮定頭皮，補充頭皮營養，質地輕盈、吸收力快速，除了日常保養外，也適用於曬後鎮定頭皮。

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關鍵字：

保養, 頭皮, 髮膚, 頭髮, 髮絲, 清潔, 洗頭, 護髮, 護理, 梅雨季, 扁塌, 蓬鬆

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