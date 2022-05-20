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營養師教「每日所需熱量」超簡單計算法！確診新冠也適用

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▲▼營養師教「每日所需熱量」計算法 。（圖／翻攝unsaplsh,pexels）

▲營養師教一公式，簡單算出每日所需熱量。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人減肥、維持身材時，飲食上都會想控制熱量，但又不知道每天到底吃多少熱量才對。知名營養師高敏敏就分享，在醫院巡房要快速計算時，有一個簡單的「每日熱量需求」公式，大家可以用來計算自己每日到底需要多少熱量，她更提到包含現在若確診新冠病毒，身體耗能大，也都可以用這公式估算。快來算算看看你一天到底需要多少熱量？

▲▼營養師教「每日所需熱量」計算法 。（圖／翻攝unsaplsh,pexels）

首先，高敏敏指出，每日熱量需求的公式是：體重(公斤) X (女22／男24) X 身體活動指數。而身體活動指數是指將自己平時活動的的強度、持續時間和頻率狀況化成一種分數，大致上可以分為以下5種計分。

1.長期臥床或無法走動：1.1

2.久坐或少量活動：1.2～1.4

3.偶而走路或站立（走路＞8000步）：1.4～1.6

4.長期走動或站立：1.6～1.8

5.努力工作者、活動量極高：1.8～2.2＋

（在醫院也可以換成不同疾病的指數來方便快速計算，而若是確診新冠的人，因身體耗能大，建議可以依病情乘上指數1.4～1.8）

▲▼營養師教「每日所需熱量」計算法 。（圖／翻攝unsaplsh,pexels）

高敏敏提醒，每個人性別、體重、活動量都不同，所以每日所需熱量也不同，她也特別舉以下3個例子給大家參考。

＃案例1

50kg的女生，長時間久坐，依照每日熱量需求公式計算為：50kg X 22（女） X身體活動指數1.2＝每日熱量需求1320kcal

＃案例2

60kg的女生，活動量極高，依照每日熱量需求公式計算為：60kg X 22（女） X身體活動指數1.8＝每日熱量需求2376kcal

＃案例3

70kg的男生，長時間走動，依照每日熱量需求公式計算為：70kg X 24（男） X 身體活動指數1.6＝每日熱量需求2688kcal

▲▼營養師教「每日所需熱量」計算法 。（圖／翻攝unsaplsh,pexels）

從上述例子就能發現，性別、體重、活動量、病程狀況皆與每日所需熱量息息相關。高敏敏就提醒，在控制熱量的同時，也要注意營養是否攝取足夠，建議以原型食物作為主要攝取來源，避免加工食品及空熱量食物，這樣對於控制體重的人來說會更有效率。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 熱量, 每日熱量, 公式, 算法, 營養師, 高敏敏

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