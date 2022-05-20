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阿湯哥牽凱特王子妃搶風頭　威廉靠「飛機鞋」扳回一城

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▲▼ 凱特王子妃出席Top Gun首映 。（圖／路透社）

▲湯姆克魯斯（右）牽凱特王子妃步上階梯，展現紳士風範。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

59歲好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新電影《捍衛戰士：獨行俠》，昨於倫敦舉辦盛大首映會，女主角珍妮佛康納莉、邁爾斯泰勒等要角全員到齊，迎接當晚的特別嘉賓—威廉王子夫婦，兩人以黑白色系服裝相呼應，湯姆克魯斯展現紳士風範，牽凱特王子妃步上階梯，成為當晚焦點，不小心成為配角的威廉王子靠一雙「飛機鞋」扳回一城。

▲▼ 凱特王子妃出席Top Gun首映 。（圖／路透社）

▲湯姆克魯斯率領《捍衛戰士：獨行俠》主要演員出席電影倫敦首映會。（圖／路透社）

縱使當晚女星、名流齊聚，凱特王子妃的氣勢不輸人，再次以出色的裝扮贏得目光，她選穿要價約48,000元Roland Mouret露肩禮服，白色絲質一字領設計搭配剪裁合宜的黑色長裙裝，流露一貫的優雅氣息，她也將長髮梳乾淨展現俐落風格，襯托要價約390,000元Robinson Pelham星星鑽石耳環，符合電影首映的氛圍。

▲▼ 凱特王子妃出席Top Gun首映 。（圖／路透社）

▲凱特身穿約48,000元Roland Mouret露肩禮服，搭配約390,000元Robinson Pelham星星鑽石耳環。（圖／路透社）

▲▼ 凱特王子妃出席Top Gun首映 。（圖／路透社）

▲威廉王子穿繡上F-18戰鬥機圖案的樂福鞋向電影致意。（圖／路透社）

不僅凱特穿搭用心，穿搭向來中規中矩的威廉王子竟帶來驚喜，身為1986年電影《捍衛戰士》的超級粉絲，他特別穿上繡有F18戰鬥機圖案的絨面樂福鞋，步上電影首映會紅毯，向湯姆克魯斯一系列精采電影致意。

▲▼ 凱特王子妃出席Top Gun首映 。（圖／路透社）

▲威廉王子夫婦步入戲院，欣賞電影《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／路透社）

►凱特王子妃珊瑚紅造型在千人派對大勝　喜歡的洋裝直接「包色」

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關鍵字：

凱特王子妃, 威廉王子, 湯姆克魯斯

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