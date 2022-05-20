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安海瑟薇美貌逆天降臨坎城！私服駕馭一身「阿嬤花紋」更被讚翻

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記者王則絲／外電報導

第75屆坎城影展進行到第三天，女星安海瑟薇（Anne Hathaway）穿著一襲純白平口訂製禮服，優雅現身主演電影《世界末日》（Armageddon Time）首映紅毯，逆天的美貌與狀態幾乎零死角，替連日來的活動帶來高潮；而在抵達會場前，安海瑟薇一身彩色花俏的私服套裝也相當驚艷，被網友讚譽，只有安海瑟薇能把「阿嬤花紋」穿得這麼時髦。

▲安海瑟薇。（圖／路透）

▲安海瑟薇。（圖／達志影像）

▲安海瑟薇現身坎城影展紅毯。（圖／路透、達志影像）

坎城紅毯上，安海瑟薇穿著Armani Privé的高級訂製服登場，純白的貼身禮服勾勒她纖細高挑的體態，胸下一條細線鏤空則為一小心機，讓人有「胸下都是腿」的錯視效果，手袖連結身後的拖地蝴蝶結，搭配胸前巨大的BVLGARI（寶格麗）藍寶石項鍊，更有女神降臨的氣場風範，連未修圖的近距特寫都美到窒息。

而在前往會場之前，安海瑟薇的另一套私服造型也引起熱議，她以一身彩色的閃耀亮片褲裝現身，為來自Schiaparelli 的2022春夏款，手拎BVLGARI手袋，整個人身上佈滿五顏六色的花朵圖案，若是一般人穿起來肯定成了災難的「阿嬤花紋」，但是安海瑟薇駕馭起來卻是如此合理，落地闊腿褲的剪裁搭配高跟鞋，展現出她迷人的長腿，粉絲紛紛讚嘆這套造型是這幾天以來最有亮點的：「大愛這套」、「真正的明星就是不怕挑戰各種服裝。」

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關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathaway, 坎城影展, 坎城, 私服

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