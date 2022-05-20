印度女星貝殼裝像背降落傘登坎城　「鳳凰女」巨鑽卡深溝吸睛

▲「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲穿LV褲裝帥氣登紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第75屆坎城影展第三天，入圍主競賽的電影《世界末日時》（Armageddon Time，暫譯）舉辦盛大首映會，導演詹姆士葛雷率領女主角安海瑟薇、男星傑瑞米史壯等要角出席，「鳳凰女」茱莉亞羅勃茲也一身LV（Louis Vuitton，路易威登）帥氣褲裝驚喜現身，同場還有「印度第一美女」寶萊塢女星艾許娃雅雷（Aishwarya Rai Bachchan）上演驚奇服裝之旅，以維納斯誕生為靈感的貝殼裝亮相，也像背著降落傘登紅毯。

▲茱莉亞羅勃茲佩戴蕭邦鑽石項鍊，巨型項鍊恰好落在事業線上。（圖／路透社）

身為好萊塢一線女星，茱莉亞羅勃茲的造型不容出錯，她偏愛俐落剪裁設計，因此選穿LV燕尾服造型的黑色褲裝，搭配細跟高跟鞋增添女人味，而深V領口是她展示珠寶的最佳舞台，佩戴代言品牌蕭邦（Chopard）的白鑽與黃鑽項鍊，巨型黃鑽恰好落在事業線中，相當吸睛。

▲寶萊塢女星艾許娃雅雷身穿印度設計師品牌Gaurav Gupta Couture發想自維納斯女神誕生的粉色禮服。（圖／路透社）

寶萊塢女星艾許娃雅雷則以大膽造型持續在坎城創造話題，繼前一日被評為「一團糟」的Dolce & Gabbana花球裝，她繼續挑戰立體剪裁禮服，身穿印度設計師品牌Gaurav Gupta Couture發想自維納斯女神誕生的粉色禮服，布滿如波浪般的線條輔以細緻珠繡，可惜視覺上有放大效果讓她顯胖，而禮服背後撐巨大的貝殼造型輪廓，像極了背著降落傘登場。

▲艾許娃雅雷禮服背後撐巨大的貝殼造型輪廓。（圖／路透社）

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