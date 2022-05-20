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3雙春夏必收美鞋！蔡依林PUMA增高鞋、adidas Originals聯名史迪奇巨萌

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記者鮑璿安／綜合報導

鞋櫃裡頭永遠少一雙鞋，最近又有什麼熱門話題鞋款呢？當然少不了蔡依林帶貨的PUMA增高鞋KOSMO Rider，一穿上長腿比例自來，還有可愛的adidas Originals x Stich合作系列鞋款，喜愛迪士尼動畫的粉絲不能錯過！

adidas Originals x Stich合作系列鞋款

▲鞋款綜合 。（圖品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖品牌提供）

▲adidas Originals x Disney Stitch FORUM LOW；SUPERSTAR鞋款    。（圖／品牌提供）

adidas Originals多次與迪士尼合作，此次對象是Stitch史迪奇，將品牌最具代表性的SUPERSTAR、FORUM、ADILETTE鞋款加上童趣動畫元素，像是SUPERSTAR與FORUM在延續經典輪廓的基礎上，採用皮革鞋面，史迪奇以不同動作與搞怪本色出現在鞋身與鞋舌等細節，就像是躲貓貓一樣俏皮可愛。

蔡依林演繹PUMA KOSMO Rider 雕塑型美鞋

▲鞋款綜合 。（圖品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖品牌提供）

▲蔡依林穿著 KOSMO Rider 雕塑型美鞋。（圖／品牌提供）

想要入手增高鞋的民眾，PUMA KOSMO Rider 雕塑型美鞋在蔡依林演繹下更燒了，延續 Rider 鞋款的復古輪廓，加入厚實增高大底，前後分離式突出大底側邊加入彎刀刻痕設計增加亮點，除了簡潔黑白色、也有檸檬黃與粉色系交織的鞋款。

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）櫻花系列女鞋

▲鞋款綜合 。（圖品牌提供）

▲Onitsuka Tiger（鬼塚虎）特別推出SAKURA SERIES（櫻花系列）女鞋，共2色。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger（鬼塚虎）特別推出SAKURA SERIES（櫻花系列）女鞋，由日本藝匠親手一雙雙將朵朵櫻花繪製在鞋面更顯靈動輕盈，此次將品牌經典鞋型MEXICO 66 SD與充滿東瀛文化的櫻花相結合，純白鞋面搭配漸變色的粉紅花瓣；銀色鞋面則畫上淺粉花簇，造型感很亮眼。

關鍵字：

運動鞋, 鞋款, 綜合, adidas Originals , Stich, PUMA, 蔡依林, Onitsuka Tiger, 鬼塚虎

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