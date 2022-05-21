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LIFE・經典／宅家自煮「攜帶式抽油煙機」、「複合流理臺」　小桌面就能當廚房

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▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

▲因應宅家自煮的小空間，有不少便利式廚房單品的設計，一張桌面就能做廚房。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因應疫情外食或外帶可能會造成的心理負擔，近期發表許多可適用在微型廚房的單品，像是可隨意放置吊掛的攜帶式抽油煙機，或是僅需一個手提箱大小、就能輕易使用的複合流理臺面，帶有設計感的它們同時也兼具實用功能，即便是租屋族或是空間有限的小家庭，只要一張桌子就能擁有好廚房。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

AirHood
油煙會影響我們的健康，所以在做菜時使用抽油煙機是需要的，但也往往需要面臨不易清潔、聲量過大的問題，產品設計師Maxime Augay設計出一款攜帶式抽油煙機AirHood，使用多層次的濾網與3段吸力來達到與抽油煙機一樣的效果，它的大小約莫是一個萬用鍋，可以擺在爐子旁邊直接吸走油煙，比上方的抽油煙機更具效率。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

而更加方便的就是AirHood能隨身攜帶，它能放置在任何你想要使用的地方，當然還是需要電源插頭，不過這比傳統的抽油煙機更具彈性，而它也號稱其運作聲音也小得多，最令人興奮的就是它吸附油煙的濾網可以拆卸並簡單清潔，可以幫助廚房的牆壁或家中油煙能有效減少，目前該款抽油煙機在集資網站上架，售價折合台幣為2,640元。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

4T7
如果流理臺的空間有限，4T7智慧砧板或許對你是個好設計，該款設計將4個備料的功能層疊起來進行收納，可分離出一個竹製的主要砧板，以及一個銀離子抗菌砧板，方便使用者將蔬菜與肉分開切塊，或是生食與熟食分開也可以，此外還有一個導熱解凍盤，它也可以充當烤盤或煎盤，最下方的底座則是可秤重的電子秤，也能提供倒數計時的功能。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

4T7智慧砧板全機可以水洗，方便做乾淨的清潔，此外層疊的設計也可以收納起來，以方便最小空間的使用，當然在使用時也可以堆疊起來使用，讓流理臺的使用面積最小化，此外，砧板內還有磁性設計，可以用來吸附刀具，讓備餐變得有條理又方便，該款智慧砧板母前已在集資網站上上架，暫定售價為1,140元新台幣。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

同場加映：IKEA電磁爐
IKEA雖然是個知名的家具商（跟餐廳業者），但有時也會銷售一些令人驚喜的商品，像是可降低噪音或是淨化空氣的窗簾，或是與桌子結合的空氣清淨機，但它其實也默默賣起了電磁爐，簡單的設計並提供10段火力，還有吊環設計可吊在牆面上，台灣也可以買得到，售價為1,390元。

▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）▲便利式廚房單品。（圖／翻攝kickstarter、IKEA官網）

關鍵字：

LIFE, 經典, 家電, 疫情, 在家自煮, 廚房, 抽油煙機

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