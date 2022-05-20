網紅「面癱哥」登坎城西裝藏亮點　螢幕嵌胸前狂播搞笑影片

記者王則絲／外電報導

第75屆坎城影展現正舉行中，會場除了有電影明星們齊聚一堂，還有一位特別的人物獲邀參加，那就是1.3億粉絲的TikTok網紅卡比萊姆（Khaby Lame），人稱「面癱黑人哥」，日前《捍衛戰士：獨行俠》首映會上面癱哥穿著黑西裝驚喜亮相，不過他的造型可不一般，西裝身前嵌入兩片螢幕播放他的影片，神奇有趣的裝飾成為紅毯亮點。

▲卡比萊姆（Khaby Lame）現身坎城紅毯。（圖／達志影像）



卡比萊姆以拍攝各種搞笑影片爆紅，特色就是他的無言反應以及面癱、攤手的經典表情，不只在TikTok上擁有1.3億粉絲，IG上也擁有超過7700萬粉絲，驚人的影響力絲毫不輸給國際巨星們，獲邀參加大型紅毯與首映會對電影來說亦是很好的宣傳。

▲BOSS替卡比萊姆特別訂製的螢幕鑲嵌西裝。（圖／翻攝自IG@boss）



日前湯姆克魯斯（Tom Cruise）新作《捍衛戰士：獨行俠》坎城首映會上，面癱哥穿上他的代言品牌BOSS特別為他特別訂製的黑色西裝，看似正常、端莊的西裝上，其實另外套了一件背心，且身前與背後各嵌入了兩片薄型的螢幕，不斷播放著他的精選搞笑影片，很有他無厘頭的作風，成為紅毯上的有趣亮點。

▲卡比萊姆現身坎城紅毯。（圖／達志影像）



隔天電影《世界末日》（Armageddon Time）首映紅毯上，面癱哥再度現身，這回換上了白色的西裝、內搭黑色襯衫，即便少了特殊的螢幕裝飾，依然是非常顯眼的存在，當他擺出招牌的攤手Pose，立刻吸引攝影機狂拍。

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