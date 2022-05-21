今年超級幸運的星座TOP 3！「雙魚冠軍」苦盡甘來，坐享豐收果實

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工作碰上挫折？感情遇到困難？這幾個星座終於可以苦盡甘來，好事將不斷降臨，快把握好2022年的好運氣，一起來看看2022年超級幸運星排行榜吧！

12星座2022年超級幸運星排行榜

TOP3：雙子座

仕途順風順水，能力大開外掛

2022另一個亮點星座就是十宮（事業宮）裡星光熠熠的雙子座！今年的你能在職場上找到使力的位置，你的才華和多年累積的經驗，將在此時發光發熱，雖然相對的也背負了比較重的責任，但絕對會讓你大呼過癮，凡走過必留痕跡、凡付出必得收穫，在潛能炸裂的狀態下，預料將會度過汗水與淚水交織、成就感滿載的精采之年！

TOP2：處女座

感情友情皆美，年度人氣王

位於對宮的處女座，沾染了雙魚的好運氣，2022也將走入精采可期的大運，今年的你在人際上擁有得天獨厚的機緣，廣交朋友將是好運的起點，不論是工作上的貴人、還是人生難得的知已，今年度遇見的朋友都將為你帶來不小的影響！而感情則是處女座的另一個豐收，單身者有機會透過朋友促成美事；有對象者，情人也是貴人，能為你解鎖種種障礙，成為你的幸運守護！

TOP1：雙魚座

木星加持，星盤閃亮心想事成

吉星木星年頭年尾占據雙魚本命宮大半年的時光，點亮了魚座原本晦暗不明的運勢，今年裡星宮蓬蓽生輝，多了吉星助旺，運勢將得到翻轉，今年裡職場上有嶄露頭角的機會，也可能承接超乎以往的挑戰，雖然會感覺到些許的壓力，但大致都能維持高昂的鬥志過關斬將，把遇到的問題與困難一一解決，堅持到最後必定苦盡甘來，坐享豐收果實！

超級幸運星 特別獎（天蠍座／獅子座／天秤座)

天蠍座：擺脫苦情，人肥家潤幸福

在此也要頒發三個特別獎給三個星座，因為跨越2022之後，天蠍、獅子、天秤可說是獲得「2022最佳進步獎」當之無愧，特別是天蠍比照前一年載浮載沉，今年可望擺脫情場魯蛇的稱號，感情苦盡甘來、如魚得水，也是步入紅毯的熱門星座。

獅子座：鹹魚翻生，好運沉甕底

獅子氣勢反轉，你的信心與活力將在因緣際會下一戰成名，熊熊的企圖心與行動力能讓你從乏人問津的冷板凳星座重新得到注目，愈到下半年你的光采愈明顯，挾帶這股氣勢預料一整年都有叱吒風雲的表現！

天秤座：人際扶搖直上，貴人四面八方

比起獅座的慷慨激昂，天秤運勢走一種小火熱燉的質感路線，運勢是愈走愈好，特別在人際上能廣結善緣，雖然多認識幾人不見得立刻幫你逢凶化吉，但透過友好結盟的效應，日後總有四面八方的貴人解救你於無形！

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