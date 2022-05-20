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寶璣雙時區錶操作超簡便　精緻地球面更加分

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▲▼ Breguet,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲丁春誠演繹寶璣Marine Hora Mundi 5557玫瑰金腕錶。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）今起於台北101尊榮俱樂部登場的「與時俱進的航海時計Marine Hora Mundi 5557新品腕錶展」，由演員、亦是藝術策展人的丁春誠搶先戴上能輕鬆調校雙時區功能的Marine Hora Mundi 5557腕錶，最吸引他的是錶款的創新精神，與他從時尚產業、設計公司的實務運營、學習電影製作，到近年來專注藝術創作與策展等勇於挑戰的理念，不謀而合。

▲▼ Breguet,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Hora Mundi 5557玫瑰金腕錶搭配鱷魚皮錶帶款，2,345,000元。

寶璣Marine Hora Mundi 5557腕錶迷人之處，在於集運動與仕紳風格於一身，經水平緞面打磨的全球陸地，浮在手工機刻雕花波浪紋路的海藍色面盤上，藍寶石水晶圓盤飾以縱橫交錯的經緯線，點出此款腕錶的重要功能—雙時區顯示，由3時方向錶冠選定第一個時區城市的時間、日期、城市之後，再藉由8時位置的兩地時間旋鈕兼按把，即可轉動設定第二時區城市，接著按下此按把，指針與視窗會瞬跳第二時區城市名稱、時間與日期，在轉換之際秒針會持續走時，精準且操作便利。

▲▼ Breguet,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Hora Mundi 5557 18K白金腕錶搭橡膠錶帶款，2,345,000元。

Franck Muller今年新作也與航海主題緊密相扣，推出Vanguard Yachting Ancre™ Grand Date腕錶，鏤空面盤顯露藍色結構的手動上鍊機芯，精密設計一覽無遺，焦點的大日期窗位於6時位置，長達7天動力儲存的顯示則位於12時方向，是一款實用與外型兼具的優雅運動錶。

▲▼ Breguet,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Yachting Ancre Grande Date腕錶，1,950,000元。（圖／Franck Muller提供）

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關鍵字：

寶璣, Breguet, 丁春誠, Franck Muller

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