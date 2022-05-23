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包・開箱／Rosé帶貨「YSL購物包」搶到缺貨！2 Way背法一秒愛上

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記者王則絲／台北報導

在「小廢包」熱潮持續多年的盛況下，今年「大包」的人氣似乎逐漸回溫，各家品牌的實用大手袋近期很受歡迎。像是韓女星Rosé先前就被捕捉到在機場私服中背上了SAINT LAURENT的最新大尺寸「購物包」，加上海莉比伯（Hailey Bieber）、貓女柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）的先後帶貨，讓這款購物包在各地被搶到缺貨，今天《ET FASHION》就來開箱這款人氣大手袋。

▲YSL購物包。（圖／翻攝自IG）

▲YSL購物包。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé、海莉比伯與貓女柔伊克拉維茲都背上YSL購物包。（圖／翻攝自IG）

SAINT LAURENT「ICARE」購物包命名由來：

SAINT LAURENT 2022夏季全新推出的「ICARE」購物包款，命名源自希臘神話「伊卡洛斯」（ICARUS）的故事，描述被關在迷宮高塔中的一對父子，父親為帶著伊卡洛斯逃脫而建造了運用蠟與羽毛製成的翅膀，成功展翅飛行逃出後，伊卡洛斯因耐不住飛翔的喜悅之情，不慎太靠近太陽而讓蠟做的羽翼融化，最終墜海身亡。

而「ICARE」便是意指，包身中央的巨大YSL字母Logo，就像伊卡洛斯被太陽燒融的羽翼一般耀眼奪目。

▲YSL ICARE 。（圖／記者王則絲攝）

▲YSL ICARE 。（圖／記者王則絲攝）

▲SAINT LAURENT「ICARE」購物包。（圖／記者王則絲攝）

「ICARE」的面料採用NAPPA小羊皮，輔以菱格絎縫工藝製作，觸感非常細緻柔軟，會讓人忍不住一直想摸，同時也因為柔軟的包身，讓它的內部空間更不受侷限，非常的能裝，但大家也知道大包有個缺點，就是容易找不到東西，不過「ICARE」內附一個小羊皮的可拆式小袋，方便收納一些重要的小物。

▲YSL ICARE 。（圖／記者王則絲攝）

▲利用袋口的鏈子固定，可進行2 Way包形轉換。（圖／記者王則絲攝）

SAINT LAURENT「ICARE」購物包之所以能成為爆款，最大原因在於它的「2 Way背法」，將包包完全攤開的話為一個大尺寸的托特包型，但是將兩側利用內側的金屬鍊條勾住、往內收的話，就會呈現簡練的梯形輪廓，像是兩款不同的包一樣，能隨心轉換造型。

▲YSL購物包。（圖／翻攝自IG）

▲YSL購物包。（圖／翻攝自IG）

▲KOL莫莉完美是兩種背法，售價NT＄145,000。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

包開箱, SAINT LAURENT, YSL, ICARE, 購物包, Rosé, 大包

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