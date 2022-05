記者鮑璿安/台北報導

科幻電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)由楊紫瓊、關繼威、史蒂芬妮許等人主演,劇情講述一位華裔移民(伊芙琳)捲入了一場瘋狂的冒險,她獨自一人能透過探索其他宇宙來拯救世界。看似無厘頭的武打片,卻融合了家庭親情與生活觀,有不少金句更是值得深思。

1. 我總是看到事情好的一面,那不是因為我天真,而是必要而需要,這也就是我的生存之道。



2. 如果有來生,我還是會選擇和你一起報稅。



3. 我們自以為知道自己在做什麼,其實只是原地打轉。



4. 你不是不可愛,世界上總會有一些值得你去愛的東西,哪怕在一個愚蠢的宇宙,手指變成了熱狗,我們還是可以用腳。



5. 在所有我能去的地方裡,我只想和你在一起。



6. 人生中的每個拒絕、每個失望,都成就了此刻的你。

7.每個新發現,都只是在提醒我們既渺小又愚蠢。