Angelababy太瘦撐不起「仙氣羽毛裙」！　骨感身材全看光

▲Angelababy最新造型曝光 。（圖／翻攝自Angelababy工作室）

記者鮑璿安 ／ 台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）因陸綜《奔跑吧》累積大批粉絲，稍早工作室特別釋出「520限定美照」，她身穿黎巴嫩設計師品牌Georges Chakra羽毛禮服錄製節目，時尚資源可說是一流，不過精修圖才曝光，就有網友認為，「Angelababy實在是太瘦了」、「撐不起這套高訂」。

▲Angelababy以黎巴嫩設計師品牌Georges Chakra 2022春夏系列純白斜肩羽毛禮服上身 。（圖／翻攝自Angelababy工作室、品牌官網）

Angelababy很受時尚品牌青睞，過去就算不是大型紅毯，也經常在直播、節目中穿上海外高訂禮服，待遇一流。此次以黎巴嫩設計師品牌Georges Chakra 2022春夏系列純白斜肩羽毛禮服上身，該套裙裝以「前短後長」的特殊剪裁營造氣勢，使得白皙美腿流露，加上行走之餘飄舞的羽毛增添靈動感。

▲模特兒秀圖。（圖／翻攝自品牌官網）

Angelababy穿著之下若隱若現透出姣好身材，不過對比秀上模特兒演繹就會發現，她的纖細身材似乎快要撐不起來禮服，加上一頭波浪捲髮，難免有頭重腳輕的視覺，讓網友感到相當可惜，直呼：「Angelababy多吃點吧」、「比模特兒還瘦」、「太瘦也沒氣場」。