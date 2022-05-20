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南韓「國民初戀」撫臉露氣質錶　秀智與志玲姊姊同列浪琴大使

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▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智在宣布成為浪琴表代言人前，已戴上La Grande Classique de Longines嘉嵐系列經典黑面鑽錶，107,500元。（圖／翻攝skuukzky IG、浪琴表提供）

記者陳雅韻／台北報導

27歲的南韓女星秀智2010年以miss A成員出道，2013年演出首部電影《初戀築夢101》，上映53天累積400萬次觀看次數，打破當時南韓愛情電影紀錄讓她一炮而紅，贏得「國民初戀」的封號，她的清新氣質也備受時尚圈喜愛，接下法國美妝保養品牌蘭蔻（LANCOME）代言，並與精品品牌DIOR密切合作，近期她撫著臉秀出一款纖薄的黑色鑽錶，點出她的最新動向—與林志玲同列瑞士腕錶浪琴表（Longines）品牌大使。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智於浪琴表首波形象照中戴Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕錶，94,800元。

秀智搶在官方宣布前，已在個人IG分享的生活照中，透露浪琴表La Grande Classique de Longines嘉嵐系列經典黑面鑽錶已是她日常的重要配件，簡潔不張揚的設計深得她的喜愛；而在品牌釋出的首波形象照中，她戴上Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕錶，完全符合品牌訴求的優雅精神。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智是法國彩妝保養品牌蘭蔻代言人，開心收到品牌送的花束與新品。（圖／翻攝skuukzky IG）

除了名錶加身，秀智平日私服的行頭也都不簡單，每回DIOR推出的新包、話題新衣，她總是第一時間秀新鮮貨；她也被代言的蘭蔻捧在手掌心，不僅有用不完的保養品與彩妝，重要時節還獻上漂亮花束，讓她開心不已。

▲▼ 秀智 。（圖／翻攝skuukzky IG）

▲秀智與DIOR合作密切，總在第一時間拎新包出門。（圖／翻攝skuukzky IG）

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